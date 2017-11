Cineculpable acaricia el final

La última proyección de la Sección Oficial del Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-real 'Cineculpable' se convirtió en un desfile de rostros conocidos –y con vínculos 'culpables'- entre el reparto de las últimas ocho obras que aspiran a colarse en el palmarés de esta vigésima edición. Una edición que decidirá este viernes los ganadores de sus siete categorías. Será en la gala de entrega de premios que aterrizará en el mismo Auditori, presentada por el humorista Roberto Gontán y en la que no faltará el actor valenciano Juli Mira, 'Culpable 2017'.

Hasta entonces, más cine. La velada de este jueves supo a Goya. Tuvo un toque internacional. Y recorrió todo un abanico de géneros cinematográficos. 'The App', la comedia de ciencia ficción que dirige Juan Merino y que se ha colado en festivales de Nueva York y Missouri, entre otros, abrió el paso con un reparto más que sonado. Sus protagonistas son Carlos Areces: 'Culpable 2013'; el actor que dio vida a Franco en 'Bikini' -Mejor Corto y Mejor Dirección en la edición de 2014 del festival vila-realense- y conocido por sus interpretaciones en 'Balada triste de trompeta' o 'Los amores pasajeros' de Almodóvar. En este último film coincidió con Hugo Silva ('Los hombres de Paco' o 'El Ministerio del Tiempo'), con quien comparte protagonismo ahora en 'The App', una curiosa aplicación que dicta a sus clientes los pasos a seguir para alcanzar la felicidad.

Con medio pie en los Goya está 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen, preseleccionado a los premios de la Academia 2018, con 15 premios en la mochila y salto internacional incluido al subirse a la Sección Oficial del Festival de Cine de Toronto. Ella, la madre, es la actriz Marta Nieto, rostro habitual en televisión –'Cuéntame', 'Los Hombres de Paco'- y en cine –'El camino de los ingleses', '8 citas'-. La misma madre que recibe la inquietante llamada de su hijo de siete años, que se convierte en el principio de su pesadilla.

La última sesión de la Sección Oficial de 'Cineculpable' acercó el segundo de los cortometrajes internacionales proyectados este año. Tras el ruso 'The Exam' llega la producción francesa 'Le Monde du Petit Monde', de Fabrice Bracq. Una historia de fantasía, de cuentos de príncipes y princesas, y de recuerdos.

La lista de grandes historias 'en corto' sigue con los dramas 'Un hombre de palabra', al que da vida Jordi Rebellón, el famoso doctor Vilches en 'Hospital Central', bajo la dirección de Bernardo Hernández; 'Ornitorrinco', de Iván Martín y Sara Bamba y con la homosexualidad como telón de fondo; y 'La inútil', obra de la realizadora barcelonesa Belén Funes.

Por último, más de un salto de butaca provocaron los thriller 'No, no, no', con Alberto del Castillo a la dirección, y 'Rol. La puta y el cliente', del realizador Hammudi Al-Rahmoun Font. 'Cineculpable', baja el telón.

El festival ha dinamizado la actividad cultural de Vila-real durante la última semana, dejando un sabor de boca intrigante y ambicioso para encarar una vigésimoprimera edición con todas las garantías.