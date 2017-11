«Somos favoritos, pero esto es un derbi»

Sergi Escobar, medio afónico, compareció ayer ante los medios de comunicación y, a trancas y barrancas, analizó el partido de rivalidad que el Castellón jugará mañana en el campo del Borriol y al que bautizó como derbi. No pudo resistirse y reconoció que «somos favoritos, pero es un derbi». Es un partido de rivalidad y encima el contrincante, en este caso el conjunto borriolense, afronta el duelo con debut en su banquillo del técnico Jacint Guimerá.

«Para nosotros es una final más. Un partido bonito. Hay cambio en el banquillo del rival y por eso ellos saldrán con más chispa, con más intensidad», apuntó. «Y tenemos más incógnitas de lo que pueda pasar y de lo que nos podamos encontrar. Confío en que los míos lo hagan bien y seamos capaces de traernos los tres puntos», agregó el técnico.

Volvió a repetir Sergi Escobar que para esta cita «habrá novedades» en el once respecto al que venció y convenció siete días atrás al Novelda en La Magdalena. «No serán cambios por bajo rendimiento. Ya comenté que quiero verles jugar a todos. Por eso es posible que alguno que fue titular ante el Novelda ahora no esté en la convocatoria, o alguno que no fue citado la semana pasada sea titular», explicó.

Habrá algunos cambios de cromos, pero lo que parece ser que no variará es el dibujo táctico. El Palmar es un campo de reducidas dimensiones y La Magdalena solo es un poco más grande. «No cambiaremos el guión. Tenemos la misma idea de juego y además nos dio resultado. Volvemos a jugar en un campo pequeño donde habrá mucho juego aéreo y será complicado rasear el balón», expuso Sergi Escobar.

En el banquillo rival un entrenador debutante que ya estuvo a las órdenes de Sergi Escobar años atrás como preparador físico del cadete del Castellón, o hace dos años desempeñando la misma función, pero en el Burriana. Jacint Guimerá es un enamorado del 4-3-3. Veremos cómo se estrena mañana en el banquillo.