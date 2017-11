Imanol García: «Queremos dar un paso adelante»

Imanol García tiene claro que «ha llegado el momento de dar un paso adelante» y que el Villarreal B «quiere romper la mala racha de resultados». Son cinco empates consecutivos y el objetivo no es otro que «afianzarse entre los cuatro primeros clasificados». El filial amarillo es segundo la tabla clasificatoria, pero tiene hasta cinco equipos que le están pisando los talones después de haberse olvidado de ganar. Es innegociable no ganar mañana en el Nou Municipal de Badalona (17.00 horas).

«Si queremos estar arriba tenemos que traerse los tres puntos, pero si no lo podemos conseguir este domingo no hay que alarmarse. No hemos dejado de pelear ante cualquier rival ni en cualquier campo, pero unas veces por unas cosas y en otros por otras, se nos está negando el triunfo», apuntó el centrocampista navarro del Villarreal B.

El centrocampista, fichado el verano pasado procedente de Osasuna Promesas, destacó que la intención de la plantilla del cuerpo técnico es «ganar estos cuatro partidos que se acercan antes del parón de Navidad, aunque la prioridad es el encuentro más inmediato que es el de Badalona, en que ahora estamos centrados», luego llegarán otros tres antes del 17 de diccionarios que será cuando finalice la primera vuelta del campeonato.

Del rival de mañana dijo que «cuenta con un buen equipo y muy buenos jugadores, así que tendremos que pelear contra un buen rival y contra un campo de césped artificial del que no estamos muy acostumbrados a jugar, pero eso no tiene que ser una excusa». El equipo de la Plana Baixa lleva varias jornadas sin jugar en un campo de césped artificial.

Imanol García habló de los motivos por los que el Villarreal B acumula seis partidos sin ganar, con una derrota y cinco empates consecutivos. «Hemos tenido mala suerte en varios partidos donde nos han anulado goles legales. A todo ello, el equipo ha estado defendiendo bien en bloque. Ahí somos muy fuertes, pero de medio campo hacia delante nos falta mejorar el último pase, y materializar las ocasiones. El fútbol son goles y a nosotros últimamente nos está faltando», concluyó el mediocentro navarro.