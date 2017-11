Pere Martí: «Queremos iniciar una nueva racha de partidos sin perder»

Pere Martí, entrenador del Villarreal C, quiere volver «a la dinámica que teníamos antes de perder en Orihuela y sí es posible coger una nueva racha de partidos sin perder». El equipo de la Plana Baixa acumuló hasta el domingo pasado siete jornadas seguidas sin conocer la derrota, pero llegó el tropiezo en Los Arcos ante los oriolanos y se truncó la racha. «Es el momento de reemprender el camino», aseguró el técnico con las miras puestas en el partido de mañana contra el Alzira en el Mini Estadi (12.00 horas).

Asimismo, el preparador de Moncofa reconoció que «el Alzira vendrá a quitarnos el balón y a realizar su juego, que con Fernando Gómez Colomer es muy bueno. Nosotros saldremos a hacer un buen partido para recortarles puntos y acercarlos un poco más a la zona alta de la tabla».

Respecto a las bajas que el Villarreal C viene arrastrando en las últimas jornadas y que han lastrado su potencial en los últimos encuentros, reconoció que «no estamos teniendo mucha suerte y en Orihuela tuvimos que realizar dos cambios pocos lesiones. Eso a una plantilla no muy larga y joven nos está condicionando mucho, pero no es una excusa», apuntó. Para esta cita José Castaño, Mukwelle Akale y, posiblemente Mou, serán baja por lesión.

Pere Martí finalizó diciendo que «ahora lo que queremos es iniciar otra buena racha y además coger buenas sensaciones para que los chavales vuelvan a confiar en el trabajo que están haciendo, y para dar otro paso hacia arriba en la tabla clasificatoria». Habrá que ver si el equipo es capaz de doblegar al Alzira en el encuentro de mañana.