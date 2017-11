política del postureo

Postureo, es la palabra de moda en Castellón, al menos entre el equipo de Gobierno y no porque la pronuncien sino porque la practican a diario. Lo que cuenta son las fotos y los titulares, pero lo de cumplir ya es arena de otro costal. Ejemplos tenemos todos los días. El más reciente: vendieron un proceso de participación sin precedentes con el Plan General de Ordenación Urbana y luego aseguran que están elaborando un documento político por parte del Pacte del Grau para determinar los ejes fundamentales del PGOU y que éste tenga las características de este Pacte. El tripartito olvida que el Plan General debe responder al sentir de todo el pueblo de Castellón, a sus necesidades y sus demandas y no a las de unas formaciones políticas concretas. Con sus declaraciones, el Ejecutivo local evidencia que el proceso de consulta ciudadana fue un paripé más, si finalmente van a modelar el documento del PGOU políticamente a su antojo. Sin duda, en aras a la Conjura del Grau, en Castellón prima más lo firmado en ese pacto que la voz de los castellonenses o los intereses de la ciudad. Por cierto, aseguraron que el PGOU se expondría al público en el tercer trimestre de este año y tampoco lo van a cumplir. El tripartito también promete una fiscalidad justa y sigue subiendo los impuestos. Ha mantenido el incremento en la tasa de basura del año pasado (no ha escuchado a Ciudadanos que le pedíamos revertirlo) y sigue subiendo los impuestos a las empresas, emprendedores y autónomos, que son quienes crean empleo en nuestra ciudad.

Y seguimos con las apariencias vacías: El equipo de Gobierno dice asumir responsabilidades por los fallos graves de seguridad que hemos vivido en las últimas semanas, pero no toman ninguna medida para corregirlo. Anunciaron que quieren parar los desahucios y luego reconocieron que no podían. Dijeron que con ellos no veríamos facturas irregulares en el pleno y cada sesión plenaria traen millones de euros. Y muchas de ellas llegan por otro postureo: vendieron el compromiso de pedir tres facturas aún en contratos menores, y se saltan la promesa a la torera. Aprueban presupuestos participativos que no acaban de ejecutar y abren páginas web de participación que abandonan al poco tiempo. También aprueban mociones en pleno que no ponen en marcha como la iniciativa de Ciudadanos para instalar pictogramas para personas autistas en edificios municipales.

Sólo un ejemplo más, el bipartito dice valorar a los funcionarios pero desatan conflictos internos sin precedentes, como en la banda de música o la Policía Local. Sin duda, una carrera de futuro en la UJI será psicología porque si continúa este Gobierno al frente no habrá suficientes profesionales para dar soporte a la plantilla. De hecho, el equipo de Gobierno ya ha tenido que ofrecer servicios psicológicos a muchos funcionarios. Los cuidadanos cuando nos votan y eligen piensan en la labor y el trabajo que debe realizar un político, que no es otro que estar atento, observar el problema y ser capaz de solucionarlo, cosa que no pasa con este equipo de Gobierno, que no sólo no soluciona los problemas sino que los están creando donde no los hay, como con su decisión de eliminar el castellano en las placas de las calles de nuestra ciudad. En definitiva, que lamentablemente para los castellonenses, nuestro Gobierno local ha caído en las redes del postureo y parece que sus miembros se han hecho adictos a él. Este Castellón mío, este Castellón nuestro, ay, ay.