Real Sociedad, Milan y Lyon acompañan al Villarreal en Europa

La Real Sociedad, el Milan, el Lyon, el Salzburgo, el Österdunds, el Niza, el Partizan y el Atalanta sellaron su clasificación a los dieciseisavos de final de la Liga Europa después de conseguir unos resultados favorables en la quinta jornada de la fase de grupos como también hizo el Villarreal. Todos se unieron al Arsenal, al Dinamo Kiev, Steaua Bucarest, Lazio y al Zenit San Petersburgo, que lograron su billete la jornada anterior.

El Milán se unió a la lista después de golear al Austria Viena y asegurar el liderato del grupo D y el pase a dieciseisavos. Los dobletes de André Silva y de Cutrone, junto al tanto de Ricardo Rodríguez, adornaron el 5-1 con el que los italianos mostraron su superioridad. En el grupo E, Lyon y Atalanta también celebraron una jornada redonda. Ganaron sus partidos al Apollon (3-0) y al Everton (1-4), y acabaron la jornada compartiendo el liderato con once puntos. Se jugarán el primer puesto en un duelo directo.

En el F, la victoria del Sheriff sobre el Zlin por 1-0, dejó el grupo abierto y el club moldavo luchará por la clasificación con el Copenhague, que tiene tres puntos menos. El Lokomotiv es de momento segundo, dos puntos por encima del Copenhague después de ganar 2-1 al cuadro danés.

En el grupo G, con el Steaua Bucarest ya clasificado, el Plzen, el Lugano y el Hapoel Beer Sheva se jugaban la segunda plaza que acabó mal para los israelíes, que acabaron eliminados después de perder 1-0 en el campo del Lugano. El Steaua, más relajado, cedió en su estadio un 0-2 con el Plzen, que se colocó segundo.

El Arsenal se relajó como el Steaua y, con el billete a dieciseisavos, perdió 1-0 ante el Colonia, que se llevó la victoria con un tanto de penalti de Sehrou Guirassy que estrechó el grupo G. Ahora, el cuadro alemán, junto al Estrella Roja y el BATE (empataron 0-0), se disputarán la segunda plaza.

En el I, el Salzburgo se unió a la lista de clubes que no se jugarán nada en la última jornada. Ganó 3-0 al Vitoria Guimaraes y no sólo se clasificó para la próxima ronda, sino que se aseguró el liderato. Por su parte, el Marsella no siguió el mismo camino y tras empatar 1-1 con el Konyaspor, se mantiene en la segunda plaza dos puntos por delante del conjunto turco. La última jornada se jugará el pase en su estadio ante el Salzburgo.

En el J, el Athletic se mantiene con vida después de conseguir una victoria trabajada en San Mamés tras remontar dos veces al Hertha Berlín. Aritz Aduriz sacó de nuevo su olfato goleador a relucir y con dos goles de penalti, unidos al tanto de Iñaki Williamns, ayudó a conseguir tres puntos vitales con los que su equipo se coloca en la segunda posición y eliminó a los alemanes.

Mientras, el Österdunds sueco, después de ganar al Zorya 2-0, se elevó hasta la primera plaza y se clasificó. Su rival de este jueves, dos puntos debajo del Athletic, recibirá al equipo de Ziganda en un choque a vida o muerte.

En el grupo K todo se acabó con la victoria del Niza por 3-1 sobre el Waregem con un doblete de Mario Balotelli. Con el Lazio clasificado y el Vitesse desahuciado, el cuadro francés sumó tres puntos con los que aseguró la segunda plaza por detrás del Lazio.

Además, la Real Sociedad no falló, logró una victoria complicada por 0-1 contra el Rosenborg. gracias al gol de Mikel Oyarzabal.