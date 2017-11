Blanch convence a Lorenzo para ser el nuevo portavoz en la diputación

Antoni Lorenzo será el nuevo portavoz socialista en la Diputación de Castelló en lugar del alcalde de Vila-real, José Benlloch, que ha abandonado la institución provincial al «sentirse» desautorizado por el partido tras perder las primarias a la secretaría provincial. Lorenzo aceptó la propuesta del nuevo líder del PSPV de Castelló, Ernest Blanch, en la noche del viernes El teniente de alcalde de Castelló no estaba muy por la labor por el ingente trabajo que gestiona en el consistorio, donde dirige áreas capitales como hacienda, personal y seguridad ciudadana. La cúpula del partido lo convenció finalmente. Era el único nombre que barajaban, que tras la marcha de Benlloch, lo consideran el diputado provincial con el bagaje suficiente para ocupar la portavocía.

Lorenzo ha formado parte de la candidatura de Ernest Blanch junto al grupo de alcaldes jóvenes socialistas y los ediles de la capital, Rafa Simó y José Luis López. Al principio de mandato fue portavoz del grupo municipal socialista, pero luego cedió este puesto a Simó para centrarse en sus concejalías. Era adjunto en el grupo socialista de la diputación y ahora asciende a la portavocía. Este nuevo rol no llevará aparejada una reestructuración del equipo de gobierno local. Seguirá con las mismas concejalías, según fuentes municipales, que subrayaron que el reparto de funciones está acotado al tener el PSPV sólo siete concejales y formar parte de una coalición de gobierno.

Lorenzo refuerza, además, su protagonismo político. En la etapa del ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero fue subdelegado del Gobierno en Castelló. Blanch afirmó en las redes sociales respecto al nuevo portavoz socialista en la diputación que se trata del «hombre incansable en su capacidad de trabajo, del sentido común y amigo de los consensos, que viene a proyectar luz y vertebración territorial en una institución que aún mantiene concepciones a desterrar en materia de trato igual y equitativo en los municipios de nuestras comarcas». El también jefe de gabinete de la conselleria de María José Salvador señaló en una entrevista en Levante de Castelló que había emplazado a Benlloch a continuar de portavoz ya que, según dijo, el proceso de primarias no «tenía que ver» con el trabajo en la diputación.

El primer edil de Vila-real anunció su marcha porque «me siento desautorizado por mi partido. Mi modelo de gestión en la diputación no ha sido avalado y, por coherencia, dimito». Indicó «que desde hace dos años y medio cuando llegó a la diputación ha defendido su proyecto, frente al del partido que apostaba «por convertir la diputación en un parlamento, cosa que evidentemente no lo es, y por una oposición de desgate al PP, cuando yo creo más en la cultura del pacto».

Por otra parte, los portavoces adjuntos del PSPV serán los alcaldes de Forcall, Torreblanca y Cabanes: Santi Pérez, María José Tena y Virginia Martí respectivamente. Por su parte, el concejal en Vall d'Alba, Fernando Grande, ocupa la plaza de diputado que deja vacante Benlloch.