Duelo de vidas opuestas en el Palmar

Subir en peregrinación a Borriol es ya costumbre para la parroquia albinegra. No falla el almuerzo previo ni el partido matinal en El Palmar, el fútbol de choca y rasga propio de un campo coqueto de dimensiones reducidas. Hoy se repite el duelo entre dos equipos que este año viven realidades opuestas. El Castellón pelea por lo máximo en la zona de promoción y el Borriol es colista del campeonato. El Borriol no ha ganado todavía en casa y el Castellón no ha perdido aún fuera.

La similitud entre ambos apunta a los banquillos, donde se respira aire fresco. En el Borriol debutará el joven de 25 años Jacint Guimerà, apuesta del club rojillo. Guimerà, con pasado futbolista en la cantera del Castellón, procede del Rafalafena y afronta un examen peliagudo. Enfrente estará el bregado Sergi Escobar, que vivirá su segundo partido al mando de la nave albinegra tras su impactante debut de la pasada jornada: un 0-3 inapelable en Novelda.



Incógnitas

Tanta novedad llena de incógnitas los onces en liza. El Borriol, que comenzó la Liga con Iván Campos en el banquillo y vivió la transición con el delegado Fidel Corella, mantiene las bajas por lesión del central Lalo y el mediocentro Font de Mora. Guimerà maneja una plantilla repleta de futbolistas con pasado orellut, un hecho que ha supuesto, vistos los precedentes, siempre un extra de motivación. El Castellón, por su parte, mantiene las bajas del defensa Enrique y el mediocentro Ximo Forner, y añade la del extremo Juanjo (lesionado en Novelda) y el lateral Abraham (golpe en el pie durante la semana). Además, destaca el descarte por decisión técnica del extremo Javi Serra. Asoman en la citación Javi Zarzo, William y Rubén Fonte, novedades.

Algunos pueden dar el salto incluso de la grada al once titular. Escobar apuntó en la previa su intención de repartir minutos y oportunidades entre todos los miembros de la plantilla antes de encarar el mercado de fichajes. Por encima de los nombres, el equipo albinegro ha rendido de manera sobresaliente a domicilio, donde empezó la Liga ganando en Elche, acumuló una serie de empates consecutivos (Paterna, Crevillente, Roda, Eldense y Torre Levante), y ganó recientemente a Silla y Novelda. Sus dos únicas derrotas fueron en Castalia, ante Almazora y Atlético Levante.

El Borriol solo ha ganado un partido, por su bando, y fue en Buñol a domicilio. En casa no gana: empató con Orihuela, Elche Ilicitano y Paterna; y perdió ante Olímpic, Recambios, Crevillente, Roda y Eldense. Convertir de nuevo El Palmar en un fortín debe ser la prioridad para virar el rumbo de la temporada y alcanzar la permanencia. Ese es el reto que comienza hoy para los rojillos.