«Me han dado la oportunidad de que mi trabajo no se quede en el aula»

Laura García Bernal es graduada en Comunicación Audivisual y está a punto de finalizar los estudios de Periodismo. Avala la apuesta de Levante de Castelló por publicar los trabajos de los estudiantes como una oportunidad de introducirse en el mundo profesional.

¿Qué le motivó a participar en la publicación de textos de Grado de Periodismo de Levante de Castelló?

Me pareció una buena oportunidad para los estudiantes poder ver tu trabajo en un medio de comunicación y para que el trabajo que hacemos durante el curso que no se quede en las aulas y llevarlo también al mundo profesional.

¿Por qué escogió la temática de los carajillos?

Me pareció muy cercano al lector de Castelló, por ser el carajillo algo mítico de la ciudad y me pareció muy entretenido para mí en su elaboración como para el lector para leer. Es muy ameno y fue muy divertido hacerlo yendo de bar a bar, hablando con los camareros,... fue una experiencia muy grata.

¿Qué visión de futuro tiene para el periodismo?

Me apasiona la radio pero me considero una persona polivalente. En cuanto a las secciones, me gusta más sociedad porque todos los reportajes que he hecho han sido en esa línea.