El entrenador del Sevilla, Eduardo Berizzo, aseguró que se encuentra «bien» tras anunciar que padece cáncer de próstata y ha señalado que no quiere ser «el foco de atención» por ello, y agradeció a todo el mundo el «cariño» y la «confianza» que le han manifestado tras dar a conocer la noticia. «Me encuentro bien. Entiendo que tengo que prestarle atención. Es una cosa que me cuesta, nunca pienso en mí, y menos en una situación así, no quiero ser el foco de atención por ningún motivo y mucho menos por este. Me pondré a las órdenes de los médicos. El partido de mañana (por hoy) lo encararé como todos y después, en la semana, me meteré de lleno en solucionar este tema», declaró en la rueda de prensa previa al partido de este tarde ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica (18.30 horas).

En clave estrictamente deportiva, Berizzo reconoció que el empate ante el Liverpool (3-3), en el que remontaron un 0-3, les ha llenado «de energía». «Nos enfrentamos a un rival que juega muy bien al fútbol y que nos va a exigir mucho para conseguir un buen resultado. Es un equipo que ha cambiado su manera de jugar con respecto a lo que venía haciendo, ha pasado a un dibujo en el que ha encontrado comodidad, con atacantes peligrosos. Y parece repetitivo, pero el arma del balón juega un papel muy importante para conducir el partido, cuando lo tenemos somos un equipo totalmente diferente», apuntó.

El preparador sevillista se mostró contento con la marcha del equipo, pero pidió cautela. «Debemos seguir ganando partidos, pero vamos cumpliendo con solidez pasos importantes. Lo importante es que la nota final sea la que queremos. Que vayamos contestando preguntas bien y acabemos un examen de diez. Vamos posicionados en una situación expectante», señaló el entrenador argentino.