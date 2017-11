El Villarreal C quiere que los tres puntos se queden en el Mini

El Villarreal C recibe este mediodía a un Alzira que poco a poco está escalando puestos en la tabla clasificatoria. El equipo de Pere Martí quiere asegurar los tres puntos para enmendar la plana tras la goleada sufrida el domingo pasado en Los Arcos contra el Orihuela. Allí se truncó la racha de siete jornadas consecutivas sin conocer la derrota.

El segundo filial amarillo no ve otro resultado que no sea ganar para reconducir la situación y no volver a retroceder plazas en la clasificación. Enfrente tendrán a un equipo alzireño muy renovado, con nuevo entrenador (el popular Fernando Gómez Colomer). El duelo se prevé intenso e igualado.

Para esta cita el segundo filial amarillo va recuperando efectivos. Para recibir al Alzira, el técnico moncofense Pere Martí sólo cuenta con las bajas por lesión de Mou, José Castaño y Mukwelle Akale, así como el portero Josele Martínez que irá con el Villarreal B. Por eso volverá a jugar bajo palos el guardameta internacional sub-17 Marc Vidal. El resto de jugadores estarán a disposición del preparador de moncofa. El Alzira llega con prácticamente toda su plantilla.

El filial amarillo y el equipo valenciano se han enfrentado en ocho ocasiones a lo largo de la historia. El saldo es de cuatro victorias para el conjunto de la Plana Baixa, un empate y tres triunfos del Alzira. Eso sí, la última vez que ambos equipos se vieron las caras los tres puntos volaron del Mini Estadi (0-1).

La última victoria del Villarreal C se dio la temporada 2015-16 por su contundente (5-2). Por el equipo entonces entrenado por Carlos Pérez Salvachúa marcaron Cerem Talha (dos), Álvaro Belizón, Dani Raba y Mario González, y por los alzireños lo hicieron Gabri Llopis y Rubén Ubach.