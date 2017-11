El CD Castellón celebra su junta general con una ampliación de capital sobre la mesa

El salón de actos del edificio de la FUE de la UJI acoge a partir de las 16.00 horas la junta de general de accionistas del CD Castellón. En el orden del día destaca el nombramiento de los nuevos consejeros, la aprobación de las cuentas de la pasada temporada, la reducción y ampliación de capital propuestas, y el presupuesto de la presente.

Los primeros accionistas en llegar ya están en el interior de la sala después de haberse acreditado, y hay cierto malestar al no haber facilitado el consejo el presupuesto previsto para la presente temporada. Representantes de asociaciones como Sentimiento Albinegro, Fòrum Albinegre, la Federación de Peñas o la Agrupació de Penyes no han faltado a la cita. También antiguos miembros del consejo como Manolo García o Paco Moliner. Asimismo, la totalidad de la plantilla ha acudido a la junta. Ocupa la primera fila del salón de actos. En la segunda hay empleados del club.

El presidente Vicente Montesinos es el primero en tomar la palabra. Asegura que la junta "marcará un antes y después en el club". A continuación se emitió un vídeo explicando el trabajo realizado en los cinco meses de gestión del nuevo consejo. Se cuenta, básicamente, que el club era un desastre a todos los niveles y ahora ya no. Mejoras de Castalia, regreso de la afición al campo, diferentes actos sociales, patrocinios, repercusión mediática, apoyos logísticos al equipo, homenajes?Al acabar, Montesinos dice: "emocionante". Y agradece a todos la ayuda. "Este el Castellón que queremos. No queremos el pasado sino el futuro. Me emociona ver lo vivido anteriormente y esto".

Antonio Civera, vicesecretario general del CD Castellón es la principal novedad de la mesa. Toma la palabra para constituir la junta. A su vera está el secretario y consejero José Cano Coloma. A la otra vera, el presidente Vicente Montesinos, el notario José Vicente Malo, y los consejeros Alfonso Hernández y Jordi Bruixola.

El 70 % (alrededor de 48.000 acciones) del expresidente David Cruz lo representa José Cano Coloma. El presidente Montesinos y cada uno de los nuevos consejeros tienen una acción cada uno. Otros accionistas de peso presentes, con más de 100 acciones, son Fernando Sos, Manolo García, Francisco Moliner.

Civera al habla: tras la dimisión de David Cruz se nombró por coptación a los actuales consejeros. Ahora toca ratificarlos. De eso trata el primer orden del día. La ratificación de los nombramientos de los nuevos consejeros: Vicente Montesinos (el presidente), Capital Albinegro SL y Management Team Albinegro SL, los dos últimos representados en las figuras de Jordi Bruixola y Alfonso Hernández. El cuarto miembro del consejo es el secretario José Cano Coloma, el abogado del expresidente David Cruz.

Primeras protestas

Se producen las primeras protestas por la no dimisión de José Cano Coloma, y se critica la gestión pasada de David Cruz. El accionista César Ramos apunta que Cano Coloma es una persona "indigna" de seguir en el consejo. Montesinos contesta que él no es David Cruz, que comparte el 99 % de las quejas, que por eso Cruz no es presidente gracias al "paso valiente y firme" de entrar en una "entidad crítica y al borde de la muerte". "Aseguro que no es nada fácil. Nuestra motivación es sacar adelante esta entidad". Respecto a Cano Coloma, "este consejo ha venido a hablar de futuro, y a traer luz tras un pasado oscuro. Tenemos la mayoría en el consejo (sin Coloma) y ese paso de entrar, a pesar de los pesares, pensamos que era la manera de salvar. Ese es nuestro reto. Como presidente lo único que quiero es que este club vaya a lo más alto. E invito a todos los accionistas a que se sumen".



El accionista Pedro Luis Izquierdo le dice a Cano Coloma que debe ser consciente de que es "corresponsable de la gestión del consejo en los últimos años". "Creo que lo mínimo que puede hacer es dimitir y pedir perdón". Cano Coloma "no quiere entrar en discusiones. He hecho más por el club que muchos de aquí. He hecho mi trabajo limitado a la parte jurídica. Creo que he hecho un problema que jamás se me ha gratificado, ni moral ni económicamente. No tengo que pedir perdón de nada. Mi trabajo lo he hecho correctamente, prácticamente sin cobrar, y creo que merezco un respecto". Montesinos añade "si este consejo está aquí sentado es por la intervención de Cano Coloma, pese a quien le pese. Sigue llevando la batuta como secretario general del consejo. En el plano administrativo la llevamos nosotros. Más allá de las lecturas de cada uno me gustaría, después de tanto sufrimiento, que hablemos de futuro".