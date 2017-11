El retablo mariano de la Concatedral crece

El artista Vicent Traver Calzada coronó ayer otra fase de su proyecto pictórico para dotar de un colosal retablo mariano al Altar Mayor Mayor de Concatedral de Santa María de Castelló, con la instalación de dos nuevos macro lienzos, a ambos lados del cuadro central que preside el altar. En global, la ambiciosa obra del insigne pintor borrianense, que comenzó hace cuatro años, incluye diez grandes lienzos.

Los nuevos lienzos, sendas recreaciones de la vida de la virgen María de acuerdo a las narraciones de los evangelios, tienen unas dimensiones de 3 por 3,75 metros. Ambos trabajos han sido financiados, merced a un convenio con la Diputación de Castelló, que incluye una aportación económica de 30.000 euros.

Como en ocasiones anteriores, los trabajos para la instalación de ambas pinturas requirieron un amplio despliegue de equipos técnicos (básicamente grúas) para acoplar los cuadros a las paredes laterales del altar.

El universal artista castellonense, que se trasladó a la Concatedral para coordinar la instalación de los lienzos, señaló que se trata de dos cuadros pintados sobre tabla al oleo mezclado con temple para que no brille y tenga potencia el color. «Uno de los cuadros trata la escena, según recoge el evangelio de San Juan, en la que cristo desde la cruz le dice a la virgen: ´Mujer, he aquí tu hijo´. Y ella le responde: ´Hijo, he aquí tu madre´», comenta Traver Calzada. «El segundo representa la escena en la que Jesús está predicando y, según el evangelio de San Mateo, le dicen ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y él se refiere a ellos así: ´Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios», añade.

El artista asegura que la pintura de los lienzos le ha llevado entre cuatro y seis mes. Traver Calzada coronará el retablo con dos nuevos lienzos más, con la misma temática. «La idea ya la tengo, pero no la desvelaré. Quizás sean de un tamaño más pequeño, para que encajen en las paredes del altar», concluyó.

A los trabajos preliminares de la colocación de los dos nuevos lienzos de Traver Calzada, asistió el presidente de la Diputación de Castelló, Javier Moliner. El político conservador se comprometió a mantener en pie el convenio de colaboración para las próximas dos obras del pintor en la Concatedral. «Podremos tener recursos en otros momentos, pero será muy difícil que encontremos una mano genial como la del maestro Traver Calzada», dijo Moliner.

Eso llevó a la diputación atrabajar desde hace cuatro años con Traver Calzada, ubicando cada año uno de los cuadros. «A partir de ahora serán aportaciones de un cuadro cada año, y este año tenemos la ocasión de incorporar estos dos cuadros», dijo. «Ha sido una colaboración anual, de en torno a 30.000 euros, que era lo que la Diputación venía gastándose anteriormente en la adquisición de obra pictórica», concluyó Moliner.