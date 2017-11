Rukavina: "No se nos pasa por la cabeza la idea de quedar fuera de la Copa"

Antonio Rukavina, defensor del Villarreal, aseguró en rueda de prensan que el equipo no contempla la opción de quedar fuera de la Copa del Rey frente al Ponferradina, partido que disputarán el jueves con un resultado desfavorable de la ida de 1-0. "No será un partido fácil porque en el fútbol no hay partidos de este tipo, no nos podemos relajar con nadie y eso lo tenemos muy claro", dijo el lateral serbio.

Rukavina también explicó que a pesar de los últimos resultados, un empate frente al Athletic Club y una derrota ante el Sevilla, el equipo se encuentra "en una buena línea", ya que "está creciendo con balón y sin él". "La primera parte fue los mejores tiempos que hemos realizado, por lo que debemos centrarnos en eso y seguir así", comentó el serbio sobre el partido frente al conjunto hispalense, además de señalar el cansancio o la recepción de goles de forma tan rápida como los posibles factores de la derrota.

Rukavina ha tenido un papel secundario en las competiciones de Liga y Liga Europa pero ha indicado que se encuentra "con ganas de ayudar en lo personal" y que está "preparado para lo que venga". Respecto al cambio en la idea de juego introducido desde la llegada de Javier Calleja al banquillo del equipo, opinó que "el equipo es más ofensivo" .

"Salimos con la idea clara de ir a por los partidos a ganar y eso es un camino correcto. Sabemos defender bien pero este es un equipo ofensivo", recordó el internacional serbio. También, el lateral derecho aseguró que tanto él como sus compañeros de la selección de Serbia están "expectantes por el sorteo del Mundial" que se celebrará el viernes. "Este será mi segundo mundial y sigue siendo muy especial. Para un jugador es lo máximo, no hay nada que se pueda comparar", concluyó Rukavina.