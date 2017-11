La confirmación de Lidón Muñoz

Lidón Muñoz dio el paso fin de semana el salto de promesa de la natación nacional a gozosa realidad. Nueve medallas y, sobre todo, el récord de España en los 50 metros libre en el Campeonato Nacional de Invierno celebrado en Barcelona le han valido el billete para el Europeo de Copenhague. La Real Federación Española de Natación (RFEN) señalaba que para «reconocer el valor de lograr el Récord de España en una prueba olímpica durante una prueba clasificatoria, y a pesar de no lograr la mínima establecida» la seleccionaba entre las elegidas para esta cita. La federación apuntaba que entiende que «en esta ocasión es motivo para aplicar el punto 1.7 de los criterios, en beneficio de los objetivos y del rendimiento del equipo».

En declaraciones al diario valenciano Superdeporte, la nadadora castellonense, que el próximo mes de diciembre cumplirá 22 años, afirmaba que «ha sido mi mejor campeonato, sin duda. El año pasado ya di un pasito y lo hice muy bien, pues antes apenas llegaba a la medalla, pero ahora han sido 4 oros y una plata, más 5 oros en relevos, dos récords de España y otro de los campeonatos». Una cifra que se suma a los dos oros y las tres platas que consiguió en los campeonatos de España del verano.

Muñoz, que pertenece al CN Sant Andreu, señalaba que «ha sido un campeonato muy duro, un no parar, sin descanso, cada día dos o tres finales, con el relevo. Hay que estar muy concentrada y tener las cosas muy claras. Pero estoy supercontenta. Mi primer récord de España individual. Ya había hecho en relevos, pero ver que lo hacía yo en mi prueba, y en la preliminar, no en la final, fue enorme. Estaba enchufada todo el campeonato. Y eso que me di de baja en los 50 espalda, porque sumaba seis pruebas ese día y la más dura era el 4x200 de la tarde. Busqué todas las mínimas, y la del 50 libre fue la que más me acerqué, a poco más de una décima».

A nivel personal, la nadadora provincial se define como « bastante versátil y entreno principalmente crol, pero además del 50 y 100 libre y de la plata del 200 libre, gané 50 y 100 mariposa, algo bien se me da. Creo que cuanto más polivalente seas mejor para ti. Centrarte en una prueba es más perjudicial que otra cosa».

También se pronunciaba sobre ser el relevo de otro valenciana, Merche Peris. Muñoz comentaba sobre ella que «ha sido la gran velocista española, y es un ejemplo para mí, que la conozco personalmente. Los 50 espalda no es mi prueba principal, pero he tenido la ocasión de entrenar con ella. Intento seguir sus pasos de ella».