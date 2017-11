Onda aunará compras y actividades infantiles en el «Mercat de Nadal»

El «Mercat de Nadal» llega a Onda llega el próximo fin de semana con una extensa programación para dar la bienvenida a la temporada navideña. Un año más se celebrará en el Raval de Sant Josep y todas las propuestas de los comerciantes irán enfocadas a las fiestas navideñas.

De esta manera, el Ayuntamiento de Onda «vuelve a apostar por un evento que dinamizará la economía local y que hará del centro de la ciudad un lugar mágico y atractivo para ondenses y visitantes del 1 al 3 de diciembre», según destacó el teniente alcalde de Dinamización Económica, Ángel Badenas. El horario del «Mercat de Nadal» será de 17.30 a 21.00 horas el viernes, mientras que el fin de semana será de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas.

El viernes día 1, a las 17.30 horas, tendrá lugar la apertura del Mercado, con la participación de personajes Disney. Sobre las 18.30 horas, las reinas de la Fira 2017, acompañadas por sus cortes de honor, se encargarán de encender la iluminación navideña en el municipio. Posteriormente tendrá lugar el pasacalle 'La Berena de Sant Jordi', con música tradicional.

El sábado, a partir de las 11.00 horas, se celebrará el «Día de la foto» con un photocall a cargo de la agrupación fotográfica l'Art de la Llum. Además, los más pequeños podrán disfrutar de talleres navideños infantiles y teatro, como «Santa is coming to Onda» a cargo de Kids & Us, o la obra del FIVO «Campament diversió». También habrá cuentacuentos y Papa Noel visitará la ciudad.

El domingo, Papa Noel también hará acto de presencia en el «Mercat de Nadal» junto a los personajes de Disney. Además, los asistentes podrán participar en talleres y juegos tradicionales, y presenciar actuaciones relacionadas con el circo. Por la tarde, los más pequeños podrán disfrutar de paseos en burros y ponis, y asistir a la actuación de la obra «Trilers». Badenas añadió que además de contar con 16 stands, se llevarán a cabo talleres y actividades para los más pequeños.