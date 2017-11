«Estamos entre los países que optan a ser campeón»

El cariño que Castelló le profesa a Vicente del Bosque. El exseleccionador español se dejó caer ayer por la capital de la Plana para ofrecer una conferencia sobre integración social a través del deporte en el Casino Antiguo. Pero el inicio de la misma se vio retrasado por las peticiones de autógrafos y los posados para fotos a los que atendió el salmantino en su paseo hasta el conocido edificio castellonense. Una vez en el Casino, además de integración y deporte, el técnico campeón de Europa y del Mundo también habló sobre el Mundial de Rusia y la introducción del VAR en la Liga española.

Sobre la selección española, que el viernes conocerá a sus rivales en la fase de grupos del Mundial del próximo verano, no dudó en apuntar que se encuentra entre las favoritas al título. «Estamos entre las selecciones que pueden optar a ser campeones. Tenemos esperanzas de aspirar a lo máximo, luego la realidad es algo diferente a lo que nos merezcamos». Además, reconoció que la actuación del combinado nacional en el Europeo de Francia, donde él aún era el seleccionador, ha ayudado a que España no sea cabeza de serie en el sorteo. «Ha sido por culpa nuestra, por el pasado Europeo, que ha lastrado un poco la clasificación para ser cabeza de serie. Aunque serlo no te asegura el pase».

También se pronunció acerca del error arbitral en el encuentro entre Valencia y Barcelona, en el que no se otorgó un tanto a los azulgranas, a pesar de que el balón había superado la línea de meta. «Es un error como tiene otros actores del fútbol, es algo que siempre ha pasado. Ernesto Valverde (entrenador del Barcelona) señaló en un acto de sensatez que antes había sucedido al revés, con el gol ante el Málaga». De todas formas, se mostró favorable a la introducción del VAR que «será bueno para solucionar cosas como éstas».

Además, señaló Del Bosque que «la Liga está muy bien con la aparición del Valencia. Se ha estrechado más, aunque aún queda mucho por delante para decidir quién va a ser el mejor. Claro que el Real Madrid aún puede aspirar al título, quedan muchos partido por delante, aunque el Barcelona tiene una ventaja importante».

Una vez en la conferencia, apareció el Vicente Del Bosque más íntimo, que explicó su experiencia personal en lo referente a integración a través del deporte. Padre de una persona con síndrome de Down, señaló que «desde los 12 años, mi hijo juega en un equipo de fútbol sala», y que la práctica del deporte ha sido una de las patas sobre la que se ha sustentado su formación como persona, además de la búsqueda de la felicidad y la introducción en el mundo laboral.

En su charla, Del Bosque habló además sobre cómo deben ser los futbolistas. Basándose en su experiencia, comentó que «los futbolistas somos egoístas, pero deberían ser generosos, emocionales e inspiradores, deberían estar emocionados con su profesión»: Y acerca de los técnicos, señaló que «deben saber comunicarse, pero también saber escuchar».