Rukavina: «No será un partido fácil, no nos podemos relajar»

El lateral del Villarreal, Antonio Rukavina, no contempla que el equipo quede fuera de la Copa del Rey. Mañana, ante la SD Ponferradina, deben levantar el 1-0 adverso del duelo de ida de los dieciseisavos de final. El jugador serbio aseguraba en sala de prensa ayer que «no será un partido fácil porque en el fútbol no hay partidos de este tipo, no nos podemos relajar con nadie y eso lo tenemos muy claro».

Rukavina también explicó que a pesar de los últimos resultados, un empate frente al Athletic Club y una derrota ante el Sevilla, el equipo se encuentra «en una buena línea», ya que «está creciendo con balón y sin él». «La primera parte fue los mejores tiempos que hemos realizado, por lo que debemos centrarnos en eso y seguir así», comentó sobre el partido frente al conjunto hispalense, además de señalar el cansancio o la recepción de goles de forma tan rápida como los posibles factores de la derrota. Rukavina ha tenido un papel secundario en las competiciones de Liga y Liga Europa pero indicó que se encuentra «con ganas de ayudar en lo personal» y que está «preparado para lo que venga».



Exprimir las posibilidades

El entrenador de la SD Ponferradina, Carlos Terrazas, afirmó ayer que su equipo intentará «exprimir las posibilidades» de clasificación. Terrazas, que calificó a su rival como «uno de los mejores equipos de Primera División y de talla internacional», reconoció que «la lógica dice que son favoritos, aunque también es cierto que la Ponferradina tiene sus opciones, sin valorar cuántas».

El veterano entrenador bilbaíno ha argumentado que para que se multipliquen las posibilidades de clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey su equipo «debe marcar al menos un gol, porque en caso contrario será muy difícil pasar, pero si se logra, se abren mucho las opciones tras de no haber encajado en casa».