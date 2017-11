Dimitri Vegas & Like Mike encabezan el cartel de electrónica del Arenal Sound

Los DJs Dimitri Vegas & Like Mike son los nuevos cabezas de cartel del Arenal Sound 2018 en el apartado electrónico tras el anuncio de Bad Bunny como primer cabeza de cartel de la novena edición, que tendrá lugar del 31 de julio al 5 de agosto en la playa de Borriana según informó la organización del festival en un comunicado. Los hermanos belgas Dimitri Thivaios y Michael Thivaios -conocidos como Dimitri Vegas y Like Mike- serán los encargados de poner «patas arriba» el recinto del festival con su espectacular espectáculo en el que no dejarán a nadie indiferente. Actualmente ocupan la segunda posición en el ranking de los mejores DJ's.