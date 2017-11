La III Feria del Vino Peñíscola Plaza congregará a 20 bodegas

Siguiendo con su programa anual de actividades, el Resort Vacacional Hotel & Spa Peñíscola Plaza Suites realizará este diciembre su tercera edición de la Feria del Vino Peñíscola Plaza con el fin de dar a conocer una amplia variedad de vinos y productos gastronómicos a todos los asistentes al acto. El evento, abierto a todo el público que desee participar, tendrá lugar el viernes 8 de diciembre de 18 a 21 horas, el sábado 9 de diciembre de 12 a 15 horas y de 18 a 21 horas, y el domingo 10 de diciembre de 12 a 15 horas.

Además, para las personas que quieran alojarse en el resort durante la Feria del Vino Peñíscola Plaza, el hotel ofrece una promoción propia del evento para poder disponer de ventajas especiales en la inscripción para catas privadas, en el precio del paquete, y en los servicios que el establecimiento ofrecerá durante ese fin de semana. Todas estas condiciones especiales se pueden consultar en la web de ZT Hotels.

En esta III edición de la Feria del Vino, estarán presentes más de 20 bodegas de diferentes procedencias como Castellón, La Rioja, Castilla y León, Navarra, Barcelona, Girona, Tarragona y Cádiz.

Algunas de las bodegas que darán a conocer vinos son de la IGP Castellón (Mas de Rander, IldumVinarius,Bodega Vicente Flors y Bellmunt & Oliver),de la D.O Empordà (Castillo Perelada), de la D.O Rioja (García de Olano, Lagar de Cervera, Bodegas Bilbainas y Cvne), de la D.O Bierzo (Luna Beberide, Valtuille, Castro Ventosa, TerrasGauda,Tenoria Gayoso,Peique,Tilenus y Estévez),de la D.O Ribera del Duero y Rueda (Ruben Ramos, De Alberto), de la D.O Somontano (Enate), de la D.O Jumilla (Juan Gil), de la D.O Penedès (Alsina &Sardà), de la D.O Jerez (Barbadillo), de la D.O Navarra (Sada), de la D.O Cava (Freixenet y Roger Goulart), Excelsia y Pernod Ricard Winemakers.

Por otro lado, para acompañar estos caldos con Denominación de Origen, durante las jornadas habrá unas degustaciones de deliciosos quesos de la Masía Els Masets y los mejores jamones y embutidos 100% ibéricos, ofrecidos por Julián Martín.