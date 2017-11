Moliner mantiene el plan de la Piscina pero desconoce los tiempos

La Diputación de Castelló mantiene el mismo plan diseñado en agosto de 2017 para reabrir la Piscina Provincial, aunque asume que depende de los tiempos judiciales. El equipo de gobierno informó ayer que están a la espera, por un lado de que la juez dé el visto bueno a las medidas de ejecución forzosa solicitadas por la diputación y, por otro, de que se resuelva la liquidación del contrato con la antigua concesionaria Aiguagest, SL, quien interpuso la pasada semana un recurso instando la nulidad del proceso por un defecto de forma.

De esta manera, la entidad considera que «desde el mismo día que la juez nos autorice se pone en marcha la maquinaria para poder abrir la piscina, que es lo que todos queremos». Es decir, que desde el momento en que desde los juzgados se considere que las medidas de ejecución forzosa no supongan ningún gravamen que afecte a la liquidación del contrato, los técnicos de mantenimiento podrán reiniciar la operativa de limpieza, mantenimiento y renovación de los vasos de la piscina.

Según apuntaron diversos técnicos del sector a Levante de Castelló, la operación de puesta de nuevo en servicio no se dilataría en exceso en el tiempo en cuanto a devolver al agua las condiciones óptimas tras la proliferación de algas por la falta de tratamiento. Así mismo, la maquinaria de limpieza y renovación del agua tampoco estaría afectada, aunque advierten que el tiempo no es un factor que juegue a favor.

En cuanto a la gestión del servicio, la diputación decidió en el pleno del mes de julio de 2017 asumirla por la vía directa y adjudicarla a una empresa de manera temporal. En este sentido, la tramitación se completó en el mes de agosto, pero la adjudicación quedó en suspenso debido a que la justicia denegó las dos primeras peticiones realizadas por la diputación.

Más allá, esta gestión del servicio se establecería por cuatro meses, tal y como estaba estipulado en los pliegos de condiciones y como se ha recogido en los presupuestos de la Diputación de Castelló para 2018.

De forma paralela, una vez adjudicada la gestión del servicio de la piscina, la administración iniciaría el proceso para convocar una nueva concesión a largo plazo para que una empresa se hiciera cargo de la instalación deportiva, como en el año 2003 se hizo con Aiguagest SL.

No obstante, no está aún definido el plazo temporal de esta nueva concesión y, a priori, contaría con la oposición tanto de PSPV, Compromís y Castelló en Moviment, como así lo han manifestado. En diversas fórmulas, los tres partidos han planteado que la Diputación de Castelló no debería volver a licitar la concesión de la Piscina Provincial.