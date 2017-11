A Almassora juguen les millors escoles a frontó valencià

La segona jornada dels XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de frontó parelles ha deixat com a gran triomfadora a l'escola d'Almassora que ha aconseguit classificar a sis equips i té representants en quatre categories per a la fase final. Vila-real i Castelló de la Plana, amb quatre equips. Onda, tindrà tres equips i Borriol, un equip. La passada temporada van quedar campions en la categoria benjamí, Vila-real, en categoria aleví, Almassora, en categoria infantil, Chilches i en categoria cadet, Onda. El CPV Almassora segur que prepara una gran organització per a este gran esdeveniment de promoció en col·laboració amb la Federació de Pilota.

En el provincial de València, es disputaren els octaus de final en els frontons de Massalfassar i Massamagrell, en les categories benjamí, aleví, infantil i cadet, on estaran presents els 64 millors equips d'estes quatre categories. En categoria benjamí, estan classificats: Oliva A - Oliva B - Oliva C - Oliva D - Moixent A - Genovés - Casinos B - Massamagrell A - El Puig A - Vinalesa - Meliana D - Meliana A - Baronia - Algimia - Oliva-CEIP St. Anna - València-CEIP Fornos B. En categoria aleví, estan classificats: Oliva A - Piles - Oliva C - La Murtera A - Genovés A - Genovés B - Pobla Vallbona A - Pobla Vallbona B - Massamagrell A - El Puig - Montserrat B - Montserrat A - Massalfassar A - Massalfassar B - València-CEIP Fornos A - València-CEIP Fornos C - Algimia - Oliva-CEIP St. Anna - València-CEIP Fornos A - València-CEIP Fornos C. En categoria infantil, estan classificats: Oliva A - Oliva B - Bellreguard A - Moixent A - Guadassuar A - Marquesat A - Casinos B - Casinos A.

En el provincial d'Alacant, es disputaren els quarts de final en els frontons de Dénia, on estaran els millors huit equips de les cinc categories de competició. En categoria benjamí, estan classificats: Castalla - Agost C - Mur Alcoi - Tibi B - Sella-Relleu A - Finestrat A - Benissa - Ondara En categoria aleví, estan classificats: Sella-Relleu A - Sella-Relleu B - Beniarbeig-El Verger A - Orba B - Orba A - Castalla A - Agost A - Agost B. En categoria infantil, estan classificats: Benidorm A - La Vila - El Campello - Petrer - Beniarbeig-El Verger A- Orba - Ondara A - Laguar. En categoria cadet, estan classificats: Sella-Relleu A - Sella-Relleu B - Petrer A - Petrer B - Ondara A - Xàbia - Pedreguer - Ondara B. En categoria juvenil, estan classificats: Sella-Relleu - Agost - El Campello - Ondara - Benissa - Xàbia - Orba - Laguar C. Els millors equips de les tres províncies jugaren la fase final Autonòmica el 21 de gener.