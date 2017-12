"Este año hay mucho candidato al ´play-off´ y el Castellón es uno de ellos"

P ¿Es especial para usted enfrentarse al Castellón?

R Por supuesto que es un partido especial. El Castellón ha sido uno de los clubes que han marcado mi carrera y donde me he sentido como en casa, como siempre digo. Será un partido muy bonito.

P ¿Qué recuerdos tiene de su etapa como jugador albinegro?

R Mi etapa en el Castellón es una de las experiencias que nunca olvidaré: desde la afición hasta el club y la experiencia de jugar en Castalia. El trato y el cariño que recibí por parte de todo el mundo y la bonita experiencia de jugar un play-off con un Castalia hasta la bandera todavía hace que se me pongan los pelos de punta.

P Vistió la elástica del Castellón temporada y media, marcando 11 goles en 41 partidos. ¿Fue una de sus mejores campañas?

R La verdad es que el primer año fue algo soñado, todo salió bien a nivel colectivo e individual, y sí, fue una de mis mejores temporadas no solo por los goles sino por todo en general. El apoyo de la afición hacía que todos tuviéramos una confianza que nos hacía pensar que podíamos conseguir cualquier cosa. Fue una pena que finalmente no pudimos conseguir el deseado ascenso.

P La afición del Castellón le cogió pronto cariño y este año habrá quien se acerque de nuevo a ver en directo el partido contra su actual equipo. ¿Cómo son los reencuentros con su ex afición?

R Conociendo el nivel de un club histórico como el Castellón siempre se espera que los fichajes estén a la altura del escudo, pero yo sabía que una oportunidad como esa no la pensaba desaprovechar y que iba a dar todo de mí para demostrarle a la gente que firmaba en el Castellón para dejarme la vida por conseguir los objetivos. Y la verdad es que pronto me aceptaron como alguien importante dentro del equipo. Durante estos años he ido alguna vez por Castelló y por Castalia y todavía hay gente que se para para saludarme y recordarme mi bonita experiencia. Siempre estaré agradecido a la afición y a la ciudad.

P A nivel deportivo, el Castellón llega con nuevo entrenador, después de empatar contra el colista y fuera del ´play-off´. ¿Qué espera del encuentro?

R El fútbol son rachas y, después de vestir la camiseta del Castellón, sabes que para el resto de equipos el partido contra este histórico club lo tienen fijado en el calendario y que para ellos es un partido especial. Veremos qué tal se nos da el sábado.

P Dentro de esa exigencia siempre está el ascender a Segunda B. ¿Ve capacitado al equipo para lograrlo esta temporada?

R Habrá que ver cómo se define la temporada. Este año la categoría es especialmente difícil, hay mucho candidato para meterse en los puestos de play-off y el Castellón es uno de ellos, por supuesto.