Bakambu salva un apuro

La modesta Ponferradina soñó con la sorpresa hasta que Bakambu quiso. El congoleño salvó al Villarreal de un apuro y empujó a los amarillos a los octavos de final de la Copa del Rey. El inquietante 0-0 del descanso se convirtió rápido en una plácida victoria para el Villarreal, que volteó el 1-0 de la ida de la mano de su lujosa delantera, que se exhibió hasta el 3-0 definitivo. El martes en el sorteo conocerá el próximo rival.

El Villarreal acabó de paseo pero al principio le costó. No fue exceso de confianza. Javi Calleja movió de entrada el fondo de armario pero mantuvo varias piezas capitales en el once. Una de ellas fue la de Rodrigo en el centro del campo. Quizá pesaba aún el recuerdo de la ida. Fue titular Ramiro en esa posición y lo tuvo que quitar pronto. Aquella noche Ramiro se pasó de frenada al quite y regaló a la Ponferradina varias faltas en campo propio. El modesto equipo de Carlos Terrazas nada ha agradecido más en la eliminatoria. En una de esas evitables faltas de Ramiro llegó el 1-0 de la ida que tanto condicionó el partido en la vuelta. Por si se necesitaban más señales la historia fue similar en Liga contra el Sevilla. Ramiro relevó a Rodrigo, el pilar, y por ahí se escurrió el domingo la victoria. El 2-1 que inició la remontada visitante se produjo en una falta lateral concedida, de nuevo, por el joven Ramiro, que ayer vio el partido desde la grada, en el rincón de pensar.

La Ponferradina sobrevivió hasta el descanso. Con la pelota atacó a menudo sin más objetivo que marear la posesión hasta cobrar una falta. Fue Soriano quien tomó el testigo de la torpeza, con sendos favores al islote Yuri, muy solo en el ataque visitante. Anoche la Ponferradina no marcó a pelota parada, pero sí encontró ahí el oxígeno necesario para espaciar las llegadas amarillas.

El Villarreal dominó el juego ampliamente, no podía ser de otra manera, pero padeció pronto la lesión del italiano Sansone. Raba adelantó unos metros su posición, Soriano la retrasó y Fornals halló su espacio en la media punta. Fue Fornals el faro que guió los mejores ataques. Filtró dos pases al murmullo que anuncia el grito del gol, pero los controles fallidos de Soriano, en el minuto 36, y de Chuca, en el 45, frustraron la ocasión sin necesidad de exigir al portero Dinu, que había dejado un reguero de dudas en cada saque de esquina.

Los goles

Faltaba uno por aparecer. A día de hoy es el más importante. A veces el fútbol parece fácil: en el primer minuto de la reanudación llegó el sello Bakambu. Carrera, frenazo y disparo. Gol: Rodri ganó un balón aéreo, Raba castigó la indecisión visitante en otro salto, y Bakambu activó el molinillo. Ganó la carrera y amagó dos veces ante el portero antes de empujar de zurda a la red.

Nada fue igual tras el 1-0. De pronto la Ponferradina pareció lo que en realidad es: un equipo que va penúltimo en su grupo de Segunda División B. Los visitantes perdieron además dos futbolistas por lesión muscular y Calleja olió la sangre desde el banquillo. Juntó rápido a Bacca con Bakambu en ataque y generó un goteo constante de oportunidades de gol. Casi marcó Raba, casi marcó Fornals y casi repitió Bakambu antes de que el asistente anulara por fuera de juego un gol legal de Bacca. Era el minuto 60 y dio un poco igual: dos después Bakambu hizo el segundo al embocar un balón suelto en un córner y en el 64 el propio Bacca sentenció, marcando el 3-0 tras una maniobra cirujana en el área.

Calleja reservó entonces el mazo de Bakambu y la Ponferradina aprovechó cierto relajo amarillo para pisar campo ajeno. No hay mal que por bien no venga: el recuperado Asenjo intervino con éxito ante Yuri y Caiado y se ganó unos merecidos aplausos de la grada. La sección maquillaje se cerró con una falta en el descuento. Trigueros la enroscó con clase a la madera.