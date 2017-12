Barrachina: «Ser presidente local del PP no presupone ser el candidato a la alcaldía»

El presidente provincial del PP de Castelló y diputado nacional, Miguel Barrachina, se desmarcó ayer de la carrera por suceder a Javier Moliner, al frente de la Diputación de Castelló. «Mi papel está en el Congreso de los Diputados», dijo.

El líder de los conservadores castellonenses hizo estas declaraciones al hilo del proceso de renovación de las juntas locales del partido ( 41 hasta la fecha) con la peculiaridad de que en muchos casos el cargo de presidente local no ha coincidido con el de alcalde o portavoz del grupo municipal. «Francamente, ello no ha obedecido a una directriz previa del partido. Ha habido tiempos en que el partido tendían a concentrar todo peso político en una misma persona, aunque con excepciones. Yo he sido presidente local de Segorbe y nunca fui alcalde», explicó. «Ahora, por la libre decisión de los militantes, en la mayoría de los casos no coincide la condición de alcalde con la de presidente local, pero esto no presupone nada», argumenta. «Los nuevos presidentes locales ni tienen más ni menos posibilidades de ser candidatos que otro militante. La obligación de la juntas locales es doble, encontrar el mejor candidato y mejores ideas para arropar su candidatura», añadió.

Donde Miguel Barrachina no tiene duda sobre quién debe ser el candidato es en la ciudad de Castelló. Aquí, sí coincide el líder orgánico con el institucional, en este caso en la persona de Begoña Carrasco. «Carrasco creo que reúne todas las condiciones para ser una gran alcaldesa de Castelló, y eso es lo que me gustaría, pero no estamos en ese caso aún», concretó.

Y sobre su situación personal y la posibilidad de pugnar por el cargo de presidente de la Diputación, en sustitución de Javier Moliner, Barrachina fue claro: «En mi caso particular, creo que el papel que me ha correspondido en el Congreso de los Diputados, como portavoz de Fomento, el ministerio con mayor capacidad inversora de España, es una oportunidad que no deberíamos dejar perder. Mi papel está en el Congreso de los Diputados», explicó. «A mi me gustan todos los compañeros de la diputación, incluido el señor Vicente Sales», añadió.

Otra peculiaridad del proceso de renovación de las juntas locales del PP en la provincia de Castelló ha sido la existencia de una lista única en todos los casos. Para Barrachina esto no desmerece la democracia interna en la formación conservadora de la provincia. «Lo sorprendete, porque no ha sido provocado sino espontáneo ha sido que en los 41 municipios renovados ha habido una sola lista», explica. «El partido se está mostrando más unido que nunca. Los militantes han optado por ir en una misma lista y esto para el PP es muy importante y también para la provincia de Castelló, para sus reivindicaciones y demandas», reiteró.

Democracia interna

El líder del PP aseguró respetar las criticas de la oposición a la supuesta falta de democracia interna del PP. «Me parece muy bien, pero nuestro proceso no puede ser más democrático, una persona un voto. Aunque esto sea difícil de entender para los que habitualmente, como es el caso del PSPV, están moliéndose a palos», concluyó el máximo dirigente provincial del PP.