Castelló i Onda manen en el seu grup de l´AON

A la partida jugada davant l'Onda A, el Castelló es va alçar amb el triomf amb un 40 a 60 que va ser més renyit del que dona a entendre el resultat. L'altre enfrontament va ser entre Borriol, cuer del grup, i Xilxes B, segon classificat amb quatre punts, es va tancar de manera contundent a favor a la segona formació del CPV Xilxes. Igual situació viu l'Onda B en el grup de quarta B, on ocupa la primera posició, amb nou punts, per sis que suma el seu perseguidor, l'Onda C.