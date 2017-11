L´activitat en el Trofeu Joves continua als trinquets de Vila-real i Borriana

El Salvador Sagols de Vila-real acollirà aquesta vesprada de divendres la onzena jornada del II Trofeu Joves d'Escala i Corda – Diputació de Castelló, un duel que enfrontarà a partir de les 18:30 hores als líders del torneig, la parella de Ferrer i Tomàs II front al trio de Marti, Bueno i Javi Font.

Serà un duel de contrastos, ja que Ferrer i Tomàs sumen quatre victòries consecutives i es mantenen imbatuts en el torneig, encara que el passat dilluns al trinquet de Borriana van suar de valent per superar per un ajustat 60 per 55 al conjunt integrat per De la Vega i Conillet. Mentre que el trio liderat pel mitger Bueno de Meliana, actual campió del torneig i recent flamant campió del Món al IX Mundial de Pilota a Mà – Colòmbia 2017, ocupa la penúltima plaça de la fase regular sumant dos punts en les úniques dos partides que ha disputat.

El dilluns l'activitat continuarà a Borriana on l'equip de Pablo de Borriol disposarà d'una de les últimes oportunitats per aproximar-se o situar-se en la quarta plaça que dona l'accés a la ronda de semifinals. Els seus rivals, la parella de Pablo de Sella i Carlos ocupen momentàniament eixa quarta plaça amb 3 punts en 3 partides.

Per la seua part, la formació de Pablo de Borriol i Àlvaro desprès de la seua derrota el passat divendres al trinquet de Vila-real front a la parella de José Salvador i Monrabal pel resultat de 60 per 45, únicament sumen 1 punt en 3 partides.