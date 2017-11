El Mercat de Nadal de Onda llena de actos el Raval de Sant Josep

El Mercat de Nadal abrirá hoy en Onda y durante tres días combinará la venta de los productos navideños con variadas actividades infantiles. En el Raval de Sant Josep ya están ubicados los expositores donde se ubicarán 16 comerciantes, 15 de ellos en Onda, que ofrecerán a los clientes diferentes artículos, pero la mayor parte relacionado con estas fechas. La inauguración tendrá lugar hoy a las 17.30 horas, con la participación de personajes Disney, que repetirán el domingo, último día de la Fira, junto a Papa Noel. Posteriormente, sobre las 18:30 horas, las reinas de la Fira 2017, acompañadas por sus cortes de honor, se encargarán de encender la iluminación navideña. Posteriormente tendrá lugar el pasacalle 'La Berena de Sant Jordi', con música tradicional.

Mañana sábado, a partir de las 11.00 horas, se celebrará el 'Día de la foto' con un photocall a cargo de la agrupación fotográfica l'Art de la Llum. Además, los más pequeños podrán disfrutar de talleres navideños infantiles y teatro, como 'Santa is coming to Onda' a cargo de Kids & Us, o la obra del FIVO 'Campament diversió'. También habrá cuentacuentos y Papa Noel visitará la ciudad.