Vila-real destina 300.000 euros al año para ayudas al alquiler y suministros del hogar

La concejalía de Servicios Sociales de Vila-real destina cada año alrededor de 300.000 euros para ayudar a las familias al pago del alquiler y otros gastos relacionados con el hogar, como los suministros de agua, luz y gas.

El concejal del área social, Álvaro Escorihuela, explicó que «para este ayuntamiento las personas son la única prioridad y por eso cada año hacemos un esfuerzo por invertir al máximo en recursos económicos para que nuestros vecinos puedan vivir dignamente».

El edil aseguró que «hemos tenido que soportar críticas porque la ciudad no tiene viviendas sociales, pero eso no significa que el ayuntamiento no esté dando soluciones a todo aquel que lo necesita a través de ayudas sociales».

En este sentido, Escorihuela puso ayer como ejemplo los dos últimos años. «En 2015 se destinaron 270.000 euros en ayudas sociales, la mitad, aproximadamente, 135.000 euros fueron íntegramente al pago de alquileres», apuntó. «A esta cuantía se suman los 170.000 euros que recibieron los usuarios de la renta garantizada –un total de 79 familias-, cantidad que en su mayoría también va directamente al pago del alquiler y otros gastos derivados del mantenimiento del hogar, como las facturas de agua y luz», explicó.

«En total suma unos 300.000 euros, cantidad global que también se destinó en 2016, con cerca de 330.000 euros en total», indicó y añadió que «otra parte de las ayudas sociales, sin contar la renta garantizada, también se asigna para hacer frente a necesidades básicas, la gran mayoría de los usuarios la destinan a gastos del uso de la vivienda».

El responsable de Servicios Sociales de Vila-real reconoce que «aunque es verdad que no hay nuevas viviendas sociales, a pesar de que no es competencia municipal, trabajaremos para que la Generalitat pueda construir nuevos edificios para este fin». Sin embargo, recalcó que «ante esta situación, este equipo de gobierno no ha permitido nunca que nadie se quede sin un sitio donde vivir, eso está garantizado, porque estamos haciendo todo lo que podemos y las entidades sociales que trabajan con el ayuntamiento, gracias a los convenios existentes, también están contribuyendo a que todo el mundo tenga una solución».