esta semana me han regalado «El corazón helado», de Almudena Grandes. Aún no he podido empezar la historia, tan solo echarle un vistazo por encima y las palabras de Machado que eligió la escritora en la primera página: «Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón».

Ahora que acabamos el año hago recuento de las noticias recibidas que me dejaron así, con el corazón helado, dentro y fuera del Ayuntamiento, en este 2017 de tantas emociones. Demasiados minutos de silencio por víctimas inocentes, tantas visitas de vecinos que buscan una vivienda digna, niños que no conocen un colegio de ladrillos? pero también de las malas noticias saco lecciones. Caer y levantarse.

En la angustia de los malos malos momentos siempre he encontrado una palabra reconfortante, el aliento, un todo saldrá bien que deberíamos aplicar más a menudo. Ese gesto de calor que recibo día a día se materializa también en la gestión municipal que, efectivamente, apunta a un 2018 más que esperanzador. No lo digo yo con los sentimentalismos propios de una Navidad que tenemos a la vuelta de la esquina. Lo dicen los presupuestos municipales que aprobará este ayuntamiento el día 18.

Tengo que agradecer el esfuerzo titánico de Santiago Agustí, al frente de Hacienda, para cerrar unas cuentas que crecen un 6,23% hasta los 22,4 millones de euros. Trazar esa hoja de ruta no es fácil cuando está en juego el dinero de los vecinos de Almassora. Y por ello quiero agradecer también a Susanna Nicolau la disposición para sentar los pilares del próximo año. Somos un equipo que en el pleno defenderá un presupuesto social, ambicioso, implacable contra el paro y riguroso en la amortización de deuda.

Si a «El corazón helado» le atribuyen estar considerada la obra maestra de Almudena Grandes, las cuentas que presenta este equipo de gobierno son las mejores de la década. Reducen la deuda de 7,3 millones de euros que heredamos del Partido Popular en 2015 a 2,7 millones y multiplican las inversiones respecto al año pasado un 143,65%, hasta llegar a los 1.694.090,85 euros, lejos de aquellos 90.000 euros de 2013, reducidos a la mínima expresión para pagar la sentencia de la avenida Generalitat.

¿Por qué? Porque 2018 será año EDUSI, o lo que es lo mismo, porque la Unión Europea nos inyectará la primera anualidad de los fondos Feder para ejecutar proyectos urbanísticamente sostenibles. Es decir, que pondremos en valor la senda del Millars, construiremos la nave de gimnasia y el trinquete, avanzaremos en la transformación de la calle San Jaime y ganaremos metros de carril bici... Lo haremos unidos y unidos seguiremos contra el paro. No es una declaración de intenciones: el presupuesto de 2018 triplica la reserva de fondos destinados a crear empleo y ofrecer formación con 780.000 euros para cumplir este objetivo. Y ello aunque el paro, por primera vez desde la crisis, ya no alcanza los 2.000 desempleados.

Todavía no sé quiénes son los Álvaro Carrión y Raquel Fernández que la contraportada del libro del que les hablo presenta como los protagonistas de la novela, descendientes de dos familias separadas y unidas a un tiempo por la Guerra Civil. En los próximos días iré conociéndolos, pero sé con toda certeza que 2018 será un buen año, pasará lo malo, llegará la transformación de Almassora y dejaremos atrás las noticias que nos dejaron el corazón helado.