Elecciones el 1 de marzo con Guillamón de candidata

Las elecciones para elegir el pleno y la presidencia de la Cámara de Comercio de Castelló está fijada para el 1 de marzo, aunque esta fecha podría variar si la tramitación de la Generalitat se retrasa, según los responsables camerales. La entidad estrenará un nuevo modelo de pleno. Guillamón reiteró que se presentará a la reelección. «Dije que no pero me han pedido que continúe; han sido años duros y me gustaría rematar la faena», resaltó.