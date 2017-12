Los juristas municipales decidirán si las conclusiones de fiestas deben ir a Fiscalía

Los técnicos del área jurídica del Ayuntamiento de Castelló resolverán finalmente si las conclusiones de la comisión de investigación de fiestas acreditan algún delito para ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.

El dictamen se someterá a votación en el próximo pleno del 21 de diciembre tras aprobar ayer un documento definitivo con los votos en contra del Partido Popular y Ciudadanos. Los firmantes del Pacte del Grau sí avalaron el informe presentado por el presidente, Xavi del Señor, en el que «he intentado recoger todas las sensibilidades», precisa.

El dossier, compuesto por más de 25 páginas, recopila las que se consideran anomalías cometidas en fiestas entre los años 2008 y 2015. Sin embargo, también recalca que corresponde a los juristas municipales, mediante un informe, solicitar la intervención de la Fiscalía al objeto de depurar responsabilidades.

El rechazo del PP y Cs al dictamen aprobado por el PSPV-PSOE, Compromís y Castelló en Moviment se traducirá en que cada uno de las dos formaciones, de manera separada, presentará una propuesta propia a modo de conclusiones en la sesión plenaria. Es decir, no se elevará ante el pleno únicamente el documento aprobado en la comisión de investigación, sino que también se abordarán otros dos escritos más en forma de alegaciones ( o lo que se denomina voto particular).

En este sentido, el representante de la formación naranja, Manuel Paduraru, explica que «hemos votado en contra de las conclusiones presentadas por la presidencia porque, si bien estamos de acuerdo con gran parte del documento, no podemos aceptar algunas de las valoraciones que se incluyen en el mismo, destacando una vez más que los miembros de la comisión no somos jueces y no podemos tipificar los hechos que son en lo que se debería centrar el documento».



Acciones judiciales

Por el contrario, el portavoz de CSeM en la comisión, Iñaki Vallejo, se muestra más contundente y directo. Así, según subraya en un comunicado, «las conclusiones aprobadas resaltan la existencia de posibles ilícitos, por lo que se pide un informe jurídico al cuerpo técnico del consistorio para valorar futuras acciones judiciales».

Del análisis de la documentación y las comparecencias realizado por la comisión de investigación, el dictamen considera demostrada varias irregularidades, tales como: la contratación sin ningún tipo de concurso público o procedimiento administrativo; la inexistencia de control interno en la gestión económica, financiera y presupuestaria de la Junta de Festes; el otorgamiento de subvenciones con acuerdos verbales; o el cobro e ingreso a la Hacienda pública en relación con el IVA sin ajustarse, en algunos casos, a los trámites previstos por la legislación vigente.

Vallejo destaca que «este trabajo ha conseguido poner luz a años opacos. Hemos empujado esta comisión todo y las trabas del PP para boicotear el trabajo del resto de grupos políticos. Por nuestra parte también valoramos futuras acciones judiciales para acabar de limpiar el ayuntamiento».

El concejal de Castelló en Moviment aprovecha la coyuntura para «lamentar» la postura de Ciudadanos. «Esperábamos que el Partido Popular rechazara el dictamen delante de toda la retahíla de irregularidades detectadas. Al fin y al cabo son los primeros responsables. Ahora bien, que Ciudadanos abandono la lucha contra la corrupción tan pronto nos ha decepcionado a nosotros y seguramente a sus votantes», concluye.

Con el documento final, la comisión de investigación concluye un proceso iniciado hace dos años, aunque todavía quedará una última reunión para aprobar las actas anteriores.