Calleja: «Vamos a afrontar el partido con un once de garantías»

Después de asegurar la clasificación copera, el Villarreal necesita reivindicarse en Liga. Los amarillos no pudieron ganar al Athletic de Bilbao en San Mamés y se vieron remontados por el Sevilla en casa hace siete días. Pero el panorama no es el más halagüeño para buscar un triunfo en la visita a Leganés. Javi Calleja, el preparador del submarino, sabe que las numerosas bajas lastran el potencial de su conjunto en un duelo más complicado de lo que puede parecer en un principio.

Hasta nueve bajas acumula el Villarreal entre lesionados y sancionados, entre ellos hombres habituales en el once como Víctor Ruiz y Jaume Costa, que no estarán por culpa de las tarjetas vistas ante el Sevilla. Pero, a pesar de la dificultad para completar la citación con hombres del primer equipo, Calleja aseguró ayer en la previa que eso no resta ilusión al equipo. «Lamentablemente, hacer la convocatoria ha sido fácil esta vez. Tenemos los justos y con ellos afrontaremos el partido sin buscar excusas. Tenemos la máxima ilusión de lograr una victoria», apuntó el técnico.

Por obligación, la aportación de los hombres del filial será básica para el enfrentamiento de hoy en Butarque. «Entre sanciones y lesiones tenemos muchas bajas. De hecho, solo tenemos a 13 jugadores con ficha del primer equipo para entrar en convocatoria y el resto viene del filial. Pese a todo, tenemos confianza para seguir sumando».

De todas formas, el entrenador madrileño no renuncia a la victoria. «Hay que ir a ganar siempre. No me fijo en los que no pueden venir y sí en los que vienen. Vamos a afrontar el partido con un once de garantías y con recambios que seguro que van a seguir ayudándonos», comentó Calleja.

En su análisis del partido, Calleja no se olvidó de destacar la fortaleza defensiva y la velocidad de los atacantes del Leganés. «El Leganés está muy bien trabajado por Garitano. Es un equipo muy organizado, con las líneas juntas y que sale muy rápido a la contra. Tiene jugadores muy verticales que no paran de dar soluciones a sus compañeros. Será un partido que tendremos que madurarlo muy bien para hacernos con el dominio».