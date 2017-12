El PP critica que los recortes sanitarios desbordan a los médicos con largas listas de espera

La portavoz popular, Begoña Carrasco, la concejala María España y Maite Vicente, miembro de la comisión de Sanidad en la Junta Local del PP, se reunieron recientemente con el Colegio Oficial de Médicos de Castelló, con su presidente, José Antonio Herranz, y su Junta Directiva. La reunión abordó la problemática sanitaria que preocupa a la ciudadanía.

En este contexto, Carrasco denunció que los recortes sanitarios de la consellera Carmen Montón están desbordando a los médicos con interminables listas de espera. «Menos médicos no significa más ahorro, significa colapso y un deterioro de la calidad asistencial que parece no importar ni a la consellera Montón, ni al propio president Ximo Puig. Es necesario dotar de más personal y recursos la Atención Primaria, para reducir las urgencias hospitalarias», manifestó.

«Mientras la consellera siga actuando a golpe de ocurrencia seguiremos viendo retrocesos, no avances. A Montón sólo le preocupa el desmantelamiento del Provincial, hospital de referencia. Además, los recortes de horarios en los Centros de Salud -que no atienden por las tardes-, causan indignación entre quienes no tienen más remedio que acudir a las urgencias», añadió.