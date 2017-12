El PSPV de Castelló aprueba por unanimidad la lista de delegados

Los militantes de la agrupación de Castelló del PSPV-PSOE aprobaron ayer por unanimidad la lista pactada de 39 delegados para el tercer Congreso Provincial, que se celebrará el próximo 16 de diciembre en Almenara.

La propuesta, auspiciada por el nuevo referente de la izquierda castellonense Ernest Blanch, integra todas las corrientes y familias, con el correspondiente porcentaje en representación de Pep Lluís Grau y José Benlloch, los otros dos candidatos que concurrieron al proceso de Primarias para elegir al nuevo secretario provincial. Entre los 39 delegados escogidos por las bases destacan nombres como los concejales Rafa Simó, José Luis López y Mari Carmen Ribera. Tampoco pasan desapercibidos Paco Gil, secretario local y que encabeza la lista; Susana Ros, Germán Renau, Joan Morales o Vicente Tirado.



Gestión provincial

La asamblea, que no alcanzó las dos horas de duración, también sirvió para validar la gestión provincial. No obstante, a diferencia del resultado a propósito de la lista de delegados, la aprobación no tuvo tanto respaldo. De los 78 militantes presentes, 39 votaron favorablemente, 33 lo hicieron en contra y un total de cinco se abstuvieron.

Por el contrario, la unanimidad se repitió a la hora de aprobar las enmiendas al Congreso Provincial, que se sometieron a votación en bloque.

Como suele ocurrir en las reuniones de la militancia del PSPV, las intervenciones animaron el ambiente, aunque siempre dentro de la cordialidad y la camaradería.