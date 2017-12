Javi Calleja: «No hemos sabido matar el partido»

El gesto serio en la sala de prensa demostraba a la claras que había muchas cosas que no habían satisfecho a Javi Calleja, el técnico del Villarreal, en el partido de ayer. Pero, aunque no evitó hacer autocrítica, el entrenador madrileño lanzó un mensaje de unidad para superar este pequeño bache de dos derrotas consecutivas en la competición liguera.

Calleja señaló el hecho de las bajas, como condicionante, pero no dudó en apuntar que fueron los errores propios los que tumbaron al submarino ante el Leganés. «Los cambios en el once se producen porque estamos condicionados por los hombres lesionados y los jugadores con molestias. Pero tenemos que buscar recursos y gestionar eso. Además, no busco excusa en ello porque tenemos una plantilla con garantías para afrontar los partidos con los jugadores que tengo. El partido no se pierde ahí, sino cuando no sabemos matar el partido, ni cerrarlo después de ponernos por delante».

Después de la derrota de ayer, Callejo admitió que «el equipo ha salido tocado. Ahora hay que trabajar sobre lo anímico, hay que manejarlo bien. Es una situación parecida a la de jornadas anteriores, porque somos conscientes de los errores que cometemos, pero hay que saber resolverlos». Por eso, ahora toca «estar más juntos que nunca, levantar la cabeza y recuperar físicamente a la gente para llegar con el máximo número de jugadores a los próximos partidos. Hay que estar con confianza, estar tranquillo y seguir trabajando para terminar el último tramo de este año lo mejor posible».

Acerca de la sustitución de Carlos Bacca, explicó que «se trata de un tirón muscular. Valoraremos el alcance durante la semana, pero ha sido en el isquio». Además, sobre el rial de ayer, Calleja comentó que «el Leganés está haciendo méritos para luchar por Europa. Es un equipo bien trabajado, difícil de superar». También destacó que «hemos adolecido de falta de contundencia en ciertas acciones. Con superioridad en banda es cuando recibimos el primer gol. En el segundo nos falta contundencia. Son muchos errores que nos están perjudicando. Me quedo con mal sabor de boca, porque no podemos perder los partidos de esta manera».



«Cada año queremos más»

Manu Trigueros, centrocampista del Villarreal, lamentó la remontada sufrida por su equipo en la visita al estadio de Butarque para medirse al Leganés durante un duelo en el que cayeron por 3-1. «Este equipo siempre está arriba, cada año queremos más y pelear por cosas más importantes. Nos está perjudicando mucho no conseguir puntos que tenemos en la mano», declaró ante los medios de comunicación en zona mixta.

El futbolista no quiso excusarse en las bajas que tiene el plantel: «Son detalles que te marcan, jugadores importantes que llevan tiempo de baja. Eso puede marcar un poco pero estamos a principio de temporada, todavía los minutos no pesan. No es excusa». «El Leganés solo juega un partido cada fin de semana y nosotros llevamos tiempo jugando jueves y domingo. Pero estamos acostumbrados, llevamos tres o cuatro años jugando así y no es excusa», opinó el talaverano.