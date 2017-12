Lost Frequencies, Dorian, La Raíz y La M.O.D.A, nuevas confirmaciones del Arenal Sound

Más artistas se unen al cartel de la novena edición del festival castellonense, que tendrá lugar del 31 de julio al 5 de agosto en la playa de Borriana. Doce nuevas incorporaciones que se suman a los ya anunciados Bad Bunny y Dimitri Vegas & Like Mike. En los próximos días se anunciarán más confirmaciones de Arenal Sound 2018.

Felix De Laet, conocido como Lost Frequencies, es la nueva incorporación de electrónica. Estamos hablando de la entrada más fuerte dentro del Top 100 de la revista Dj Mag, llegando al número 26 a nivel internacional; no podían faltar Dorian, que llegarán a Borriana para presentarnos su nuevo y esperado disco del que ya pudimos escuchar un adelanto "Hasta que caiga el sol"; La Raíz viene de presentar por todo el territorio nacional su último disco "Entre poetas y presos" y lo ha hecho con un rotundo éxito que les llevará de nuevo al escenario principal de Arenal Sound; Otros que están arrasando con su nuevo material son La M.O.D.A, llegando a llenar durante tres noches seguidas La Riviera de Madrid; para Fyahbwoy será su primera vez en Arenal. El "chico de fuego" presentará sus últimas canciones ante miles de sounders; Es una de las artistas del momento y hará bailar a todos con su música. La "fiebre" de Bad Gyal llegará hasta Borriana el próximo verano; el cantautor El Kanka no ha dejado de crecer y su éxito parece no tocar techo. Sus letras cada vez llegan a más gente y su energía y buen rollo se dejará ver en los escenarios de Arenal Sound; Otros que se estrenan en el festival son La Casa Azul, que prometen revolucionar la cita con su música; Hay muchas ganas de escuchar el nuevo disco de El Columpio Asesino, que no tardará en llegar y que podremos disfrutar en Arenal en sólo unos meses; Nikone es una de las sensaciones del hip hop con más de 100 millones de reproducciones en YouTube y miles de seguidores. Su nuevo disco, "Onirikone", llegará hasta las playas de Burriana; uno de los descubrimientos más prometedores son Mueveloreina. Letras reivindicativas y un ritmo contagioso que seguro hará bailar a miles de jóvenes. Su último single "Voy" ha sido la banda sonora de una conocida empresa en todas las televisiones nacionales.