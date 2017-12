«El objeto de la cultura es despertar sensibilidades»

La titular del Teatro de la Zarzuela interviene en el Auditorio en el concierto homenaje a Manolo Babiloni. Todo un acontecimiento que ha despertado gran expectación en Castelló. Ana Ramos se ha brindado a colaborar de manera generosa.

La sala Manuel Babiloni del Auditorio de Castelló acogerá mañana, a partir de las 19.30 horas, un concierto de la excepcional mezzosoprano Ana Ramos, titular del Teatro de la Zarzuela de Madrid y el barítono Antonio Gascó, acompañados por la pianista Elvira Babiloni. En el programa, todo de música española, figuran piezas para piano, canciones y fragmentos de zarzuela, todas popularísimas. La entrada es libre (sin localidad) y gratuita; hablando en plata: llegar y sentarse.



¿A qué se debe el concierto?

Está dedicado a la memoria del insigne guitarrista castellonense Manolo Babiloni. Es el primer concierto de ciclo que se ofrece en la sala del Auditorio que lleva su nombre. Se engloba dentro de un conjunto de actos en torno a este gran artista, como la misa-concierto en la Basílica de Castellón, y el interpretado en la ciudad de Tokio (Japón) en el mes de noviembre de este año.

¿Qué repertorio lleváis?

Un ramillete de piezas muy populares de nuestro diverso acerbo musical español: Zarzuela y Canción Española, vocal y pianística. De la mano de compositores tales como Sorozábal, Moreno Torroba, Serrano, Albéniz, Falla?. Obras que enseguida reconocerá nuestro público asistente. El propósito es el de unir estas composiciones a nuestra interpretación con la finalidad de crear magia en el escenario; y que el público disfrute de este programa cuidadosamente seleccionado.

¿Habías cantado antes con alguno de los intérpretes que te acompañan en esta audición?

He tenido el placer de compartir escenario aquí en Castelló en el 2014 con una persona muy querida Antonio Gascó, que es un gran amigo mío. Desde el inicio ha habido una comunicación excelente con él a la hora de interpretar música juntos. Nuestra acompañante Elvira Babiloni ha sido una gratísima sorpresa. De hecho, la sensibilidad entre Toni, Elvira y yo misma se aúna con total fluidez.

Tú eres una cantante muy polivalente, has cantado lieds, gran repertorio concertístico, zarzuela, ópera romántica y barroca, oratorio, y hasta jazz y boleros. ¿A qué se debe tanta diversidad?

Me gusta la música, así, con mayúsculas, en todo el amplio sentido de la palabra; y soy afortunada de poder abordar todos estos géneros. Disfruto mucho con ella, y cada uno de esos estilos me aporta matices diferentes y conozco, gracias a ellos, ámbitos sociales y artísticos distintos.

Tu tesitura de Contralto no es excesivamente habitual, lo cual indica que no te faltará el trabajo.

Gracias precisamente a incidir de forma más generosa en el centro y graves de la voz como Contralto, se pueden abarcar con más naturalidad además de la lírica, los estilos antes citados, como jazz, boleros. Me siento afortunada de dedicar mi vida al canto.

Tú perteneces a la plantilla del Teatro de la Zarzuela. ¿Crees que es un género en decadencia?

En este teatro además de interpretar títulos de repertorio, y también innovadores de Zarzuela, se escenifican otros estilos. Acabamos de estrenar una especie de revista «El Cantor de México», seguimos con la ópera española «El Gato Montés», y en el 2018 una nueva producción de «Maruxa», además de la zarzuela de repertorio «La Tabernera del Puerto». Nuestro género necesita ser apoyado por los poderes públicos. Hay «Marcas España» que se apoyan desde la concienciación en edades tempranas, desde la promoción, desde el apoyo a empresas que difunden nuestra cultura. Creo que saldríamos todos ganando si se promocionara bien nuestro género de la Zarzuela y la Canción Española. Sí quiero puntualizar, que modernizar la zarzuela no es vulgarizarla para acercarla a los públicos, sino enseñar al público a apreciarla con un buen producto. El objeto de la cultura no es ser rentable, sino despertar sensibilidades.

¿Cuáles son tus proyectos más inmediatos?

A lo largo de mi carrera profesional hay títulos que se repiten tales como en ópera «La Traviata», «Madama Butterfly», «Rigoletto» y «Carmen», que he cantado en muchos teatros de España y Europa. Afortunadamente seguiré profundizando en estos personajes maravillosos el próximo año. No faltará «El Amor Brujo», una joya de Manuel de Falla que ya he interpretado con distintas formaciones. Y en el repertorio camerístico exploro lo más íntimo del canto con Lied Alemán, acompañada por la formación Coral masculina del Coro del Voces Graves de Madrid. Dejo para el final el ciclo de conciertos que el próximo año tendré dentro de la Comunitat Valenciana con un tenor oriundo de esta hermosa tierra, en los cuales amenizaremos con tangos, jazz, boleros, música lírica?. y no desvelo más para despertar la imaginación.

¿Qué supone para ti Castelló? ¿Contenta de volver a actuar en esta plaza?

Tengo el privilegio de conocer esta tierra a través de mis familiares, que me la han mostrado con el gran amor que se merece. Esto sumado a los compañeros y ahora grandes amigos y profesionales con los que me he ido encontrando, despiertan en mí el deseo de devolverles a todos ellos y a la ciudad de Castelló con mi interpretación musical todo este cariño con el que he sido recibida. Mi primera actuación fue en Castelló en el 2014, en Betxí fue en el 2015, y ahora vuelvo con mucha más ilusión si cabe. Sólo me queda agradecer a todas las personas que han permitido que esto fuera posible.