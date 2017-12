El San Pedro se adelantó, pero terminó superado en Puzol

Claudicó desde los once metros el San Pedro en su visita al campo del Puzol. Sin duda alguna uno de los platos fuertes del fin de semana. Los locales erraron un penalti a los veinte minutos. Poco después el habilidoso Víctor Pino no erró desde los once metros para poner el 0-1. Un cabezazo de Juanma igualó el marcador antes del descanso. Y en la intensa segunda parte al final resolvió el Puzol desde el punto de penalti. No perdonó Juan Carlos para castigar a los graueros y poner el 2-1 final.