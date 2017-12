La Nucía llega con el ´pichichi´ Diego Ruiz, pero el Castellón tiene a Cubillas

Sin duda alguna La Nucía es el equipo que tiene mejor plantilla, un gran once y un destacado fondo de armario. Un bloque hecho para ascender sí o sí. Además, por dinero no será en un equipo con dirigentes que no escatiman esfuerzos para fichar a lo mejor. El problema es que en las últimas jornadas han mostrado alguna duda. Futbolistas reconocidos y al máximo goleador del grupo VI de Tercera como es Diego Ruiz (13 goles), que mantendrá el pulso son los defensas albinegros. El Castellón también recupera a su máximo artillero, David Cubillas (8 goles), que llega muy motivado.

La Nucía ascendió de Preferente a Tercera y se rearmó. Ya tenía una gran plantilla y la reforzó. Cuenta el equipo Alejandro Esteve con futbolistas del nivel del portero Álex Marcano; del polivalente Luis Sanjulián (ex Olimpic), de los mediocentros Jandro, Fofo y Javi Salero, o los atacantes Diego Ruiz (13 goles) y Pablo Morgado. También está allí, fichado hace unas semanas, el exalbinegro Raúl Iván Fabiani.

La Nucía como visitante sólo perdió en el campo del Rayo Ibense (3-1, la última salida), ganó ante el Alzira y Almazora (0-3) y Buñol (1-2), y empató en los campos del Silla (0-0), Novelda y Villarreal C (1-1) y Recambios Colón (2-1).