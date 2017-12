La mejor «casa» para «seguir creciendo»

En lo que va de temporada han sido dos piezas destacadas en el Villarreal CF y ayer celebraron el buen momento de forma por el que atraviesan sellando su renovación con el club de la Plana Baixa. Así, Mariano Barbosa y Rodrigo Hernández seguirán vistiendo la elástica amarilla hasta 2020 y 2022, respectivamente.

«Estamos muy contentos por ambos hechos. Rodrigo lleva dos temporadas en el primer equipo y ha experimentado un grandísimo crecimiento. Mariano, por su parte, vino muy jovencito al club y a la vejez volvió a venir y, aunque no ha disfrutado de muchos minutos sí ha respondido cuando lo hemos necesitado. Él es muy feliz aquí y creíamos que debía continuar más tiempo», justificó el consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, quien no quiso desvelar las respectivas cláusulas de ambos futbolistas.



Cláusulas confidenciales

«Es un acuerdo privado entre el jugador y el club. Obviamente, cuando se produce una renovación se aumenta, pero en todos los mercados hay interés por nuestros jugadores y eso es muy significativo. Lo que está claro es que en el mercado se mueve mucho dinero y cualquier equipo puede venir a llevarse a alguno de nuestros jugadores», apostilló el directivo villarrealense sobre dichas cuestiones.

Cuestiones contractuales al margen, tanto el portero argentino como el centrocampista madrileño coincidieron al señalar el «orgullo» que supone para ellos poder seguir defendiendo los intereses del Villarreal y tratar de ayudar a que el club alce su primer título. «Estoy muy orgulloso de la trayectoria que llevo en este club. Me lo ha dado todo desde que llegué con 17 años, mostrando siempre un cariño especial hacia mi persona. Estoy muy contento por renovar por este club, que me parece único, y contento por la progresión que estoy llevando·, comenzó diciendo Rodrigo, quien añadió que «siempre he tenido claro que lo más importante a mi edad –tiene 21 años actualmente- es seguir creciendo como jugador y estoy en el mejor sitio para hacerlo. El futuro no lo sabe nadie, Dios dirá, pero a día de hoy estoy muy contento de seguir y me haría mucha ilusión ganar un título con el Villarreal».

Por su parte, Barbosa mostró también su agradecimiento al club, en el que dijo sentirse «como en casa» desde que llegó la primera vez a Vila-real y apostó por «seguir trabajando por el equipo para que estemos arriba y logremos los objetivos tanto para este año como para los que vienen».

El portero argentino, que ha rendido a la perfección cuando ha tenido que sustituir al lesionado Andrés Fernández, tiene de nuevo ahora la competencia de Sergio Asenjo bajo palos. Una circunstancia que no preocupa en absoluto al meta argentino, quien considera «un premio» haber ampliado su contrato con el Villarreal dos temporadas más.

«Esto es un premio al trabajo que hace uno y el club me da esa confianza para seguir. Apostó por mi cuando Andrés se lesionó y estuve ahí, y ahora sigo trabajando para cuando me necesiten y seguir sumando. Esto es un equipo y a veces te toca y otras no. Pero hay siempre que trabajar a full para cuando te toque rendir y cumplir con lo que el cuerpo técnico y el resto del equipo te exige», concluyó el guardameta argentino del Villarreal.