no em sorprèn en absolut. Ja estic aveat. Ni tan sols m'inquieta escoltar a l'esquerra i particularment als nacionalistes dir bestieses sobre educació. És el que venen fent des de fa anys i la veritat és que els ix molt rendible. Però com diuen que el que calla atorga, ni molt menys pense atorgar ni una sola de les bestieses de les noves mainades de l'independentisme supremacista que 'okupen' alguns escons del plenari municipal.

Dels lectors només espere el benefici del dubte. No vull, ni espere convèncer a ningú; ni molt menys als regidors de Compromís, als que els dona igual que els hi expliquen les coses, que els canten un tango o que els ballen una polka.

Els regidors de Compromís que van intervindre al Plenari, la seua intervenció no se la van escriure 'ad hoc'. Que va! Se van limitar a repetir el mantra que tenen 'lobotomitzat' des de fa temps.

Com deia el filòsof J ean-François Revel, si per alguna cosa es caracteritza l'esquerra, és per confondre la realitat amb els seus desitjos. Així, si la realitat no es comporta conforme a les seues idees: pitjor per a la realitat.

Se les inventen, i grosses! I com els ha donat resultat pensen seguir repetint el seu particular raca-raca.

Anem a pams:

1) Sobrecostos de CIEGSA de 2.000 milions: una falsedat i una exageració realitzada pels actuals consellers d'Educació i Hisenda, Vicent Marzà i Vicent Soler, respectivament. El viceinterventor general de la Generalitat en el seu informe va xifrar els modificats d'obres de CIEGSA en 309'8 milions, un 19% d'augment respecte a l'import d'adjudicació, la qual cosa està dins dels límits legals que marca la legislació vigent per a l'obra pública. Si els 600 col·legis van costar 1.800 milions, com nassos els sobrecostos van a ser de dos mil?

2) Amb el PP es tancaven unitats escolars en la pública per afavorir a la concertada: Un altra mentida; a Castelló el 83% dels centres educatius són públics i només el 17% són concertats i no s'ha concertat un nou centre des del segle passat. A Castelló a 2008 van nàixer 2100 xiquets i a 2013, 1500. 600 xiquets menys en sis anys expliquen per elles mateixes els ajustos. Per això enguany la conselleria de Compromís volia tancar quatre unitats.

3) El PP no ha invertit ni un euro en educació en vint-i-quatre anys: Esta ja és d'aurora boreal. Des de l'entrada del Partit Popular al Consell, al municipi de Castelló s'han posat en funcionament o s'han reformat íntegrament 26 centres docents amb una inversió superior als 105 milions d'euros.

4) L'Ajuntament de Castelló no ha invertit en manteniment de col·legis en vint-i-quatre anys: Fals! Només en 2014, l'Ajuntament va invertir en manteniment més de 250.000 euros i la pròpia Conselleria més de 300.000 euros. ÉS fàcil de comprovar, només han de vore les factures, ja que les tenen al seu abasta al propi ajuntament.

5) Amb el PP els xiquets estaven com a sardines a les aules. Una altra trola que no se sosté. Al 2014 –l'any de les famoses supressions d'aules- a Castelló hi havia 60 aules d'Infantil de 3 anys en centres públics. La meitat d'estes aules tenien entre 20 i 25 alumnes; i els 40% tenien menys de 20 alumnes a classe. És a dir, el 95% de l'alumnat estava per baix de ràtio.

Mentida rere mentida, bestiesa rere bestiesa. Els ha eixit bé electoralment. Mentir els ha eixit rendible i creuen que poden seguir explotant les troles. Ni que siga per defensar allò indefensable per més que afecte al seu conseller de capçalera.

Però això no és bo en democràcia. Abusar del llenguatge, desnaturalitzar el sentit de les paraules i classificar als partits i a les persones adversàries en bones o dolentes són actes de demagògia política que busquen dimonitzar a l'adversari i eludir un debat com el de les necessitats escolars: el conseller Marzà no construeix col·legis perquè no te temps, ell està construint un 'país'.

A l'igual que el peix es podreix pel cap, la legitimitat d'un projecte polític es podreix pel llenguatge. Si a Compromís pensen que poden seguir sustentar-se en la propaganda i en l'adoctrinament, s'equivoquen i ho pagaran. Perquè no poden enganyar a tot el món tot el temps a base de dir bestieses.