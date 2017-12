Almenara rechaza crear una comisión de investigación sobre la plaza de jefe de policía

El pleno extraordinario forzado por los cuatro concejales del PP en Almenara no aprobó ayer el primero de los puntos del orden del día, en el que se pedía la creación de una comisión de investigación sobre el expediente de adjudicación de la plaza de jefe de policía local. En este sentido, la primera edil, Estíbaliz Pérez aseguró que no quería abrir la comisión de investigación «para no hacer un juicio paralelo» a la causa abierta por la justicia y mostró su «respeto absoluto» a la acción de los tribunales. Pérez indicó que trasladará a la juez toda la información el día 12 de febrero y recordó que «solo estoy citada a declarar, ni es un juicio, ni se me imputa ningún delito ni estaré sentada en el banquillo». La alcaldesa estimó que la comisión sería contraproducente en este caso y aseguró que tras el pleno pondría a disposición de todos los ediles todo el expediente de la adjudicación de la plaza de jefe de la policía local.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular, Alicia Bañuls, manifestó que «el PSPV de Almenara ha constatado en pleno que ejerce la censura y la opacidad si se trata de defender a su alcaldesa imputada» y alegó que «se sentará ante los tribunales el próximo febrero, pero los vecinos de Almenara desean saber, los motivos que han llevado a la dirigente socialista a estar investigada».

Compromís, a su vez, criticó a ambas formaciones y a la secretaria municipal. Su portavoz, Robert Castelló, lamentó que «la alcaldesa, el PSOE y el PP tienen bloqueado al ayuntamiento».