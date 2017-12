EL BELéN INDEPENDENTISTA

en los años del desarrollismo franquista los cines patrios se nutrían de películas básicamente de cuño nacional y, entonces, Paco Martínez Soria era un ídolo cinematográfico que garantizaba auténticos taquillazos. En marzo de 1970 se estrenó el film 'Se armó el belén', que no era otra cosa que una comedia chusca del absurdo que, empero, dejó cierta pátina en las generaciones que ya empezábamos a abrazar la realidad de la vida y la cara más amable de la dictadura de Franco, tras oscuros años de prolongada represión, con los derechos fundamentales cercenados. Desde entonces, los de mi generación, solemos emplear las expresiones 'se armó el belén' o 'menudo belén' tratando de sintetizar coloquialmente situaciones bufas, incluso impresentables.

Dada la inclinación del ser humano a desviar la razón en beneficio propio, aunque deba recurrir a la ignominia. Estafa moral que llega a su punto álgido cuando quienes la protagonizan tienen la responsabilidad de responder de sus actos ante el conjunto de la ciudadanía, y no sólo hacia quienes ellos consideran sus votantes. Políticos que nos representan y que nos deben un respeto, que tienen el irrenunciable deber de servir a la sociedad a la que pertenecen y no al revés. Políticos que cada día deberían mirarse al espejo, reforzando el convencimiento de que son servidores públicos, guardianes transitorios de las instituciones, nunca sus propietarios. Esa debería ser la normalidad, pero no lo es. Así, atónitos, asistimos estos días a belenes de diversa enjundia y calibre, pero todos ellos significativos y triste prueba de una notable parte de la clase políticos que nos toca en suerte.

Ayer en Bruselas, capital de la Unión Europea, los independentistas montaron su particular belén, protagonizando una manifestación en apoyo al ex President y sus destituidos consellers, todos ellos huidos de la justicia española. Un belén teñido de ilegales banderas esteladas, con el afán de reivindicar una república independiente que sólo existe en el imaginario de los irresponsables hacedores del fracasado 'Procés'; adobado, todo ello, con lemas en favor de la secesión. Miles de independentistas, llegados en coches, autobuses y aviones, cuya reivindicación imposible sigue siendo avivada por una cuerda de representantes políticos, empeñada en seguir desestabilizando.

El ex conseller de Sanidad, Toni Comín, huido junto a Puigdemont, ha llamado franquistas a los miembros del Gobierno español, enardeciendo a las decenas de miles de catalanes separatistas que pudieron acceder a las calles de Bruselas gracias a su DNI español, para participar en una manifestación encabezada con el toxico enunciado en inglés "Wake Up! Let's stand up for democracy" (Despierta, álzate por la democracia). ¿Democracia es lo que reclaman quienes la han pisoteado, con una declaración unilateral e ilegal de independencia? ¿Democracia piden quienes se han situado en la ilegalidad, maquinando y propiciando un golpe de Estado, sin contar con más del cincuenta por ciento del territorio autonómico que dicen representar? ¿Democracia? ¿Qué democracia? ¿La democracia de un puñado de visionario sin empacho a la hora de engañar a dos millones de catalanes, que aún siguen creyendo en el milagro de lo imposible? ¿Democracia es lo que piden? Kafkiano. Gracias a la democracia a la que insultan cada día, tergiversando la realidad española y transmitiendo una idea falsa sobre nuestro estado de derecho al resto del mundo, los secesionistas catalanes pueden seguir expresando libremente tanto sus ideas como sus mentiras.

«Libertad para los presos políticos», rezaba una de las pancartas que ayer fueron agitadas en el corazón de Europa, mostrando al mundo la fórmula más cínica, sin escrúpulos, de la propaganda diseñada como eficaz campaña de desinformación. Ya lo dejó escrito Goebbels, el brillante arquitecto de la propaganda nazi: «Una mentira repetida muchas veces, llega a convertirse en una verdad». La organización impecable de ANC y Òmnium, los extremistas siempre han sido los reyes de la propaganda, ha logrado la escenificación independentista que representa el polo opuesto de lo que quiere y debe ser la Unión Europea. El separatismo reivindicándose en la capital de la UE, cuando el fantasma del nacionalismo comienza a mostrar sus colmillos en no pocos territorios de los 28. Qué gran despropósito.

Todo ello para vergüenza del conjunto de los países que conforman el espacio que pretende ser un estado de naciones, cuyo contexto jurídico tiene poco que ver con lo que pensábamos que debía de ser la verdadera construcción europea. Resulta sorprendente que Puigdemont y sus ex consellers no puedan ser automáticamente detenidos en Bélgica, tratándose de un país miembro de la UE. Mientras tanto, la desinformación sobre los derechos humanos en territorio español está puesta permanentemente en tela juicio, como si el nuestro fuese un país regido por una república bananera. Siendo Bélgica, para más inri, un combinado territorial en cuyo sistema social han ido aflorando extremistas de diversa ralea, con profusión de chicos dispuestos a morir matando en nombre de la yihad, realidad que ha desvelado visibles ejemplos de torpeza de sus sistemas judicial y policial a la hora de actuar contra el terrorismo Sin embargo, en el caso de Cataluña aparece un muy remilgado dispositivo de la judicatura dispuesta a amparar hasta el absurdo los derechos de ciudadanos de una democracia tan válida como la suya y con la que comparte el espacio schengen.

Nada queda al albur de los acontecimientos. Desde hace años, quienes maquinaron el golpe de estado soberanista en Cataluña pergeñaron un minucioso plan de acción que ahora mismo está investigando y diseccionando la Justicia española.

El destino de Bélgica como refugio de los huidos, con Puigdemont a la cabeza, es ejemplo palmario de la meticulosa premeditación. Allí los esperaba el abogado asesor de etarras Paul Becaert, que a lo largo de los últimos veinticinco años ha cosechado sonoros éxitos en la defensa de los terroristas vascos. Entre los logros del abogado de Puigdemont es de destacar la brillante defensa de dos miembros del Comando Vizcaya, el más activo de la banda criminal ETA, detenidos por la gendarmería belga en 1993 y puestos en libertad por la justicia de aquel país, gracias a los buenos oficios de Becaert. El letrado, cuya minuta está a la altura de sus resultados, hace cuatro años consiguió que el Tribunal de Apelación de Gante negara la extradición a España de la etarra Natividad Jauregui, alias 'Pepona', a la que se le atribuyen, al menos, seis asesinatos mediante la técnica del tiro en la nuca. Puigdemont y los suyos sabían que contrataban al mejor defensor. Ninguna improvisación. Ellos van a seguir montando el belén.