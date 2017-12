Jornada al AON d´Escala i Corda

els pobles de castelló han tingut pilota per partida doble dins del 20é Autonòmic d'Escala i Corda, gran trofeu AON. PepsiMax Onda B, el CPV Almassora i el APV Xilxes C jugaren dimarts les partides de la cinquena jornada, davant l'Albuixech, PepsiMax Onda C i Pollos Planes Massamagrell. El cap de setmana es viurà una altra jornada.