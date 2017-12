Pablo de Borriol, eliminat del II Trofeu Joves d´Escala i Corda

El Baptiste Viñes de Borriana acollirà el pròxim dilluns dia 11 a partir de les 18.00 hores la penúltima jornada de la fase regular del II Trofeu Joves d'Escala i Corda – Diputació de Castelló, una confrontació que mesurarà a la parella de Pablo de Borriol i Àlvaro front al trio format per Martí, Bueno i Néstor.

Serà una partida vital per al trio del vigent mitger campió del torneig, Bueno de Meliana, que necessitarà sumar punts per assegurar-se una plaça en la fase final de la competició. Per la seua part, l'altre vigent campió, Pablo de Borriol es va quedar sense opcions d'accedir a la següent fase el passat dilluns al trinquet de Borriana al caure derrotat de forma contundent front a la parella de Pablo de Sella i Carlos per un contundent 25 per 60.

L'última partida de la fase de grups, que es jugarà el divendres 15 de desembre al trinquet de Vila-real i enfrontarà a José Salvador i Monrabal front a Pablo de Sella i Carlos també serà vital per a conformar les eliminatòries de semifinals. Per aquestes ja tenen assegurada la primera posició de la fase regular, la parella de la Marina Alta integrada per Ferrer i Tomàs II, que han sumat un total de 12 punts de 15 possibles i es postulen com el rival a batre.

Les semifinals es jugaran el dilluns 18 a Borriana i el divendres 22 a Vila-real, mentre que la gran final es jugarà el divendres 29 al trinquet de Vila-real.