El Peñíscola FS afronta una complicada salida a Pamplona

El Peñíscola RehabMedic, necesitado de sumar puntos para escapar de la zona baja de la clasificación, afronta esta noche a partir de las 20.30 un complicado desplazamiento a Pamplona para medirse al Osasuna Magna en el pabellón Anaitasuna. Los navarros, cuartos clasificados y con el billete asegurado para disputar la Copa de España, no se lo pondrán fácil a los castellonenses para sumar algo positivo.

Pero el conjunto navarro que dirige Imanol Arregui, el decano de los entrenadores de la Primera División, se ha mostrado irregular ante su afición, pues en tres de los siete partidos jugados no han podido ganar. El Osasuna empató en el derbi navarro 3-3 ante Aspil Vidal Ribera Navarra y sumó un empate a dos contra Movistar Inter. Además, cayeron derrotados por 2-3 ante Palma Futsal. Fuera de casa se han mostrado muy efectivos, al ganar cuatro de sus seis duelos fuera de casa.

El equipo navarro tiene un sus filas al veterano Eseverri, quien pese a sus 40 años es el máximo goleador del equipo con 10 goles, al que le sigue el otro cierre, Araça, con 9. Además, los 27 puntos que suman a estas alturas son récord de puntuación del equipo.

Ante todo ello, el Peñíscola RehabMedic no lo tendrá fácil para puntuar. Además se espera que, de una vez por todas, al equipo no le marquen goles en los instantes finales de los encuentros, ya que de no haberlos encajado el equipo tendría como mínimo cuatro puntos más.

El equipo peñiscolano deberá de presionar desde el primer minuto a los navarros, ya que ese clase de juego les está creando problemas cuando disputan un duelo en su cancha, como les pasó en su último partido disputado contra el Segovia, que a punto estuvo de llevarse un resultado positivo. A ello deberá de sumar una mayor efectividad en las ocasiones de gol, pues con solo 12 es el equipo que menos ha marcado en sus desplazamientos.