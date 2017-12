El Gobierno de la máscara de hIERRO

hay máscaras de súper héroe pero lamentablemente no es la que lleva nuestro equipo de Gobierno local. El bipartito más bien lleva una máscara de teatro porque una cosa es lo que quiere aparentar y otra bien distinta lo que demuestra con sus hechos. Esa máscara, esa careta, es la que pedimos desde Ciudadanos que se quite. Pero le cuesta tanto como si fuese de hierro. Tres ejemplos:

No se puede querer aparentar ser el Gobierno de la transparencia y el diálogo y que los grupos de la oposición a mitad de diciembre sigamos sin tener ni idea del presupuesto o que nos enteremos de su retraso a enero por los medios de comunicación. Lo que el bipartito tendría que hacer es reconocer abiertamente que ellos se lo guisan y ellos se lo comen y que no piensan contar con nadie que no sea firmante del Pacte o Conjura del Grau porque su inflexibilidad y terquedad no les permite ver más allá de sus intereses políticos. Es lícito, cada uno tiene una actitud política. La suya es el enclaustramiento en la relación tóxica que supone el tripartito, pero al menos deberían reconocerlo. Una relación tóxica, basada en tiras y aflojas, que, por cierto, es la que ha provocado que nuestra ciudad vaya a entrar en 2018 sin unos presupuestos aprobados. Por lo que dice la prensa.

También se podrían quitar la careta con el fanatismo lingüístico. Llamar a la línea valenciana, línea avanzada y a la castellana, línea básica o sólo posibilitar más clases de inglés a los alumnos que elijan valenciano, como pretendía el conseller Marzà, no es libertad ni igualdad, es un intento de adoctrinamiento. Del mismo modo que lo es que el bipartito quiera eliminar el castellano de los nombres de las calles o segregar a los comercios de nuestra ciudad entre los que atienden en valenciano, a los que promocionará, y los que no. Pero el bipartito, ante la denuncia de estos hechos por parte de Ciudadanos, se vuelve a poner la careta con la excusa de querer simplemente promover el valenciano, obviando que discrimina deliberadamente a quien no lo hable. Soy valencianoparlante y defiendo que el respeto y promoción de mi lengua nunca debe ser a costa de la discriminación o el odio hacia la otra cooficial.

Y como último ejemplo, el bipartito asegura ser el Gobierno de las personas pero gobierna a sus espaldas. Ha generado más conflictos internos entre los funcionarios en dos años de los que ha habido en toda la democracia. De hecho, han tenido que incrementar la atención psicológica para ellos. Dicen escuchar a la gente pero defienden con uñas y dientes que son únicamente ellos los que, como Gobierno, deciden. Dicen que aprueban una fiscalidad justa, pero mantienen la subida en la tasa de basura, pese a las peticiones de revertirla de Ciudadanos. Dicen que apuestan por el empleo y suben y suben la presión fiscal a las empresas. Decían que venían a acabar con los deshaucios y los problemas de vivienda y la vicealcaldesa sigue, casi en la recta final de la legislatura, haciendo un diagnóstico de la situación.

En definitiva, mentiras para intentar ocultar con su máscara de hierro la realidad: que vinieron a gobernar para sus votantes, no para toda la ciudad, y que la única finalidad de su mandato es impulsar sus políticas partidistas sin solucionar los verdaderos problemas de los castellonenses, ya sean complejos de arreglar como el empleo o la vivienda o sencillos como la suciedad de la ciudad. Gobernar no es fácil y al bipartito parece que les venga muy grande. Este Castellón mío, este Castellón nuestro, ay, ay.