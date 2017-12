Reforma constitucional y Comunidad Valenciana

el pasado miércoles fue el 39.º aniversario de nuestra Constitución y como todos los años han tenido lugar numerosos debates y foros respecto a su posible modificación. Entre todos ellos me ha parecido especialmente interesante el de «La Constitución a debate» que ha sido propiciado por este periódico hace unos pocos días. En éste debate, en el que participaron cinco catedráticos de Derecho constitucional, se coincidió en la necesidad de reformar la Carta Magna, si bien con discrepancias respecto a la intensidad de la modificación llegando algunos de ellos, como mi antiguo compañero de promoción, Roberto Viciano, a proponer un nuevo proceso constituyente. Por el contrario, la gran mayoría coincidió en que si bien eran necesarias reformas de profundo calado podía hacerse sin necesidad de una nueva Constitución. Las modificaciones más acuciantes son las relativas a la financiación autonómica y a la cuestión territorial.

El tema de la financiación autonómica nos afecta especialmente a los valencianos ya que somos una de las comunidades con mayor infrafinanciación de toda España. No hay que olvidar que recientemente miles de valencianos nos manifestamos en el Cap i Casal reclamando una financiación más justa. Respecto a este tema, en el citado debate, el catedrático Vicente Garrido dijo que se necesita un estado fuerte de las autonomías fuerte para mantener la unidad de España (y no una recentralización), lo que a su vez exige entre otras cosas resolver la cuestión de la financiación de las autonomías. Es necesario un nuevo sistema que al tiempo de mantener la solidaridad territorial sea capaz de contentar a todas las autonomías. Para ello la fórmula del reparto del dinero entre las diferentes comunidades tendría que blindarse en el texto constitucional abandonando el actual sistema que se contempla en una ley orgánica.

Respecto a esta cuestión el President Ximo Puig, el pasado día seis, se ha quejado de que el PP había prometido que la cuestión de la financiación autonómica estaría resuelta antes de final de año y todo apunta a que no va a ser así. Creo que la cuestión catalana servirá para dilatar este tema el máximo posible y que el Señor Rajoy, que nunca ha querido abordar esta espinosa, cuestión esperará a ver si escampa por aquellos lares.

En cuanto a la cuestión territorial, se dijo en aquel debate, que si bien la constitución en su día sentó las bases de la misma, sin embargo, dejó por resolver algunas cuestiones como la clara delimitación entre las competencias autonómicas y estatales. De fijarse esté límite podría terminarse de una vez con la alta litigiosidad entre Estado y Autonomías por la mutua invasión de competencias. Dentro de la cuestión territorial también está la reforma del Senado que debería transformarse en una cámara territorial que permitiera a las comunidades una mejor integración en el Estado. Esta cámara pasaría a tener funciones legislativas en materias que afectasen a las autonomías y sus miembros serían delegados de las diferentes comunidades. Todas estas propuestas y otras tendrán que ser estudiadas en la Comisión para la reforma territorial que se ha creado en el Congreso y que también se ha quedado al pairo pendiente de la cuestión catalana que todo lo paraliza.

Finalmente, está la cuestión del Derecho foral Valenciano. Nuevamente Garrido dijo que la modificación del artículo 149.8.1 de la Constitución sería la opción para que las leyes civiles valencianas que se dictasen en un futuro no terminen siendo anuladas por el Tribunal Constitucional. El citado artículo ha sido recientemente interpretado por aquel Tribunal en el sentido de que las Cortes valencianas no pueden dictar normas en materia civil (custodia compartida, regímenes económicos matrimoniales, parejas de hecho?) porque cuando entró en vigor la Constitución no teníamos derecho foral compilado y por ello todas las leyes civiles que teníamos han sido anuladas por inconstitucionales. Todo esto explicado para el lego en derecho viene a suponer que como en el franquismo no se nos reconoció esa posibilidad de legislar en materia civil, como si sucedió con Aragón, Navarra, Galicia, País Vasco, Cataluña o Baleares ahora en plena democracia se nos veta ese Derecho.

En estos últimos días nuestro Consell se ha posicionado respecto a los anteriores puntos, dejando ver que es necesario un Estado federal, más autogobierno y una financiación más justa, asimismo ha dejado entrever la necesidad de la reforma en materia de Derecho civil.

Desde la Associació de Juristes Valencians creemos que desde les Corts Valencianes podría iniciarse este movimiento de reforma constitucional, en especial respecto a la competencia en materia de Derecho civil y a la financiación autonómica. Para ello se aprovecharía de la posibilidad que desde la Carta Magna se ofrece a las Comunidades Autónomas para que puedan iniciar el procedimiento de reforma constitucional (arts. 166 y 87.2 CE).