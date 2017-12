Bestieses II

Ara fa uns dies en aquest diari, un portaveu de la dreta feia (mmm, li direm anàlisi) feia una anàlisi de la meua última intervenció al plenari de Castelló. Jo que sóc d'una família catòlica, no em dedicaré a ficar-li qualificatius per allò que és. La meua família m'ha inculcat, a més dels valors de no robar, no dir mentides o no cobdiciar els béns d'altres, que no s'ha de jutjar a les persones pel que són, sinó pels seus actes, així que faré un esforç per ignorar que el portaveu del Partit Polimputat es refereix a Compromís com «okupes» supremacistes i lobotomitzats. Jo em centraré en les seues paraules i arguments perquè a les seues desqualificacions ja estem acostumats.

Primer que res, cal dir que per a intentar contrarestar la nostra acció política, la dreta sol acudir a una estratègia molt senzilla però al mateix temps «barroera» com és ficar en la nostra boca coses que no hem dit, canviar de tema, parlar de coses diferents o directament mentir. I en aquest cas, li fiquen cos i ànima.

Comença el portaveu de la dreta dient que jo vaig parlar de 2000 milions de sobrecostos en CIEGSA, sembla que ni va atendre al plenari, ni s'ha molestat en fer una revisió del vídeo que vostés poden trobar en el canal de YouTube de l'Ajuntament o en el Facebook de Compromís per Castelló, obviant de forma deliberada que jo parlava del deute que ha deixat l'empresa, que vénen dels sobrecostos sí i també de pagar a telefonistes zombis o per coses com que a escoles com l'Isabel Ferrer o el Gaetà Huguet, costara més el lloguer dels barracons que construir l'escola nova però això per ell és un raca-raca.

I este regidor del PP segueix ficant en la meua boca coses que no he dit com que: «Amb el PP es tancaven unitats escolars en la pública per afavorir a la concertada», cosa que jo no vaig dir, sols vaig parlar de concerts per referir-me als que cobraven de forma il·legal taxes i donacions «obligatòries» mentre ells miraven cap altre costat. Que tot açò no m'ho he inventat jo, que hi ha processos judicials on ho reconeixen els mateixos implicats. Supose que ficar en la meua boca coses que no he dit, respon a la necessitat de buscar un enfrontament amb els concerts educatius que en Castelló no existeixen.

Els molesta sobre manera que puguem dir, amb el cap ben alt, que mentre en els darrers sis anys del PP a l'ajuntament de Castelló, ells no van invertir cap euro a les nostres escoles, nosaltres hem invertit més d'un milió en només dos anys. I davant d'una realitat tan contundent, res millor que fer-se una a mida. Així que si nosaltres parlem d'allò que inverteix l'Ajuntament, ells fiquen a la Generalitat pel mig. Com eixa és fàcil de pillar: mire vosté, que estem parlant d'institucions diferents. Per justificar-se, escriu, «Només en 2014, l'Ajuntament va invertir en manteniment més de 250.000 euros», i ací arriba altra estratègia, la d'intentar confondre, perquè jo estic parlant sempre de la inversió a banda del manteniment però com no li interessa, doncs ho trau ell, i saben què? Doncs que mentre segons ell en 2014 l'ajuntament van dedicar 250.000 euros al manteniment de les escoles, nosaltres en 2016 vam dedicar 460.252, a banda d'altres inversions, i clar la diferència es nota i cal cridar molt perquè semble que som iguals, però no cola.

I ja per acabar, esta oposició que no sap on agarrar-se, intenta menysprear la baixada de ràtios que va fer el Conseller Marzà amb l'al·legat que el 95 % dels alumnes ja estaven per sota de la ràtio. Al que no contesta és per què la mantenien en 30 alumnes per aula? I jo li ho diré: perquè quan hi ha que cobrar per xiquet escolaritzat ix més rendible tindre 30 en una aula que 23, encara que per això l'educació del teu fill es veja perjudicada.

I ací és on està la gran bestiesa de tot açò, la falta total d'autocritica, com si ells no foren els responsables del tancament de les línies de l'Herrero, Mestre Canós i Bisbe Climent, com si el fet dels canvis en l'arranjament escolar i les aules de dos anys no hagueren ajudat perquè compliren una reivindicació que el 2015 estava ben viva. Pretén, siga com siga, que pensem que no governem, que no actuem, que no fem res, eixe és el seu objectiu i per això estan disposats a tot.

I el seu primer pas és deslegitimar-nos, per això ens insulten, per això els intenten confondre, per això ens diuen comparsa, radical, ignorant, lobotomitzada, «okupas»!!, perquè si no tenim dret, si no ens han votat, si no mereixem el càrrec, si no cal escoltar-nos, si no som persones, aleshores val tot. I això sols es pot dir des d'un supremacisme hereu del franquisme cultural, que es creu que està per sobre del bé i el mal, sols per existir. I mentre això passa, mentre els populars no accepten les regles del joc democràtic, el principal perill per la nostra societat serà que aquesta gent torne a governar per a ja sabem que, perquè no ho dubten, és l'únic que els motiva, tornar a manar, encara que per això hagen de dir i fer totes les bestieses que calga, a ells no els importa, la decència mai ha sigut el seu fort.